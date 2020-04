El Govern francès no permet que s'acabi la lliga de futbol

El primer ministre francès, Édouard Philippe, va anunciar ahir que dona per acabada a França la temporada 2019-20 de futbol i de la resta d'esports professionals per raons sanitàries. Ho va fer en la presentació del pla en què explicava com el país ha de començar a tornar a la normalitat a partir de l'11 de maig.

Les declaracions del primer ministre també deixen en suspens la celebració a França dels partits que s'hi havien de jugar de les competicions europees, sobretot de la Lliga de Campions, en què el París Saint-Germain ja havia aconseguit classificar-se per als quarts de final.