Els aspirants a la lliga de vint no s'arronsen

Cap descens però seguir sent divuit equips. Aquesta és la voluntat de l'ACB, un cop va decidir la setmana passada que cap dels seus clubs baixaria a la LEB Or. Tots hi estan d'acord, però tenen un problema. Es tracta de l'acord subscrit amb la Federació Espanyola segons el qual dos conjunts de la categoria inferior han de pujar si compleixen els requisits previstos.

El Carramimbre Valladolid i el Delteco Gipuzkoa són els dos conjunts que manaven en el moment en què es va paralitzar una competició que tot sembla indicar que no s'acabarà. Per això, i tot i que els germans grans no els volen, aquests dies treballen perquè els hagin d'admetre, de grat o per força, a la taula dels nobles del bàsquet estatal.



Qui té dret i qui no

Les dues entitats estan pendents, abans que res, que la federació ratifiqui el seu ascens. El periodista Luis Miguel de Pablos, que segueix l'actualitat dels val·lissoletans al diari El Norte de Castilla, explica que «el president de la federació, Jorge Garbajosa, ha de comunicar aquests dies què decideixen. La primera opció és que no s'acabi la lliga i el Valladolid i el Gipuzkoa obtinguin el dret de pujar perquè eren els dos primers. De tota manera, hi ha un grup d'equips que pretenen disputar una fase d'ascens a vuit bandes ja que la lliga no s'havia acabat». Des de Sant Sebastià, el seu homòleg d'El Diario Vasco, Raúl Melero, corrobora que «els que desitgen això són el Breogán, el Palència, el Melilla i l'Alacant, que pensen que podien haver accedit als dos primers llocs si no hi hagués hagut suspensió». De tota manera, com apunta De Pablos, «és complicat que es jugui aquesta fase ja que en molts casos els jugadors ja han marxat, i ara tornar-los a reunir, i a més jugar amb les mesures sanitàries adequades, seria molt complicat».



Unió amb Ronaldo

Els casos dels dos clubs per acabar sent a l'ACB són diferents. El CBC Valladolid, amb un dels pressupostos més baixos de la LEB Or, ha estat líder en 19 de les 24 jornades i ara es troba que pot retornar el bàsquet d'elit a una plaça forta, històricament, de la lliga quan ningú ho pensava. El problema que es troba, però, són els recursos.

Com explica De Pablos, «caldria que es convertís en societat anònima esportiva i també aconseguir els diners per pagar el cànon d'ascens, que, tot i que és inferior a anys anteriors, continua sent alt» per als recursos del club. Per això, com ha explicat al seu diari, persegueixen un acord amb l'equip de futbol, el Reial Valladolid, com ja va passar a Sevilla amb el Betis.

Però el moment no és el millor. El Reial Valladolid de futbol, presidit per Ronaldo Nazário, «segurament també tindrà pèrdues en aquesta crisi i hi pot haver un problema de temps. La federació no s'exposarà a oferir la plaça al Valladolid si llavors no pot pujar pels requisits». El club de bàsquet, que ara presideix l'exjugador Mike Hansen, disposa del suport del conseller delegat de l'equip de futbol Carlos Suárez i de l'alcalde, Óscar Puente, tots dos exjugadors d'aquest esport. Una de les claus pot estar en la voluntat de Ronaldo de comprar l'estadi José Zorrilla, de propietat municipal. Un macroacord que beneficiï totes les parts podria ajudar que Valladolid tornés a l'ACB.



Més clar a Sant Sebastià

El Gipuzkoa ho té més clar. Van baixar l'any passat, amb la qual cosa ja disposen de tota l'estructura per tornar a l'elit. Ja són societat anònima esportiva i no tindrien problemes amb el cànon. Caldria tornar a l'antiga plaça de toros d'Illunbe, un escenari glaciar per a un equip que a la LEB juga a pocs metres, en un pavelló, el Gasca, que no arriba als 2.000 espectadors d'aforament.

El periodista Raúl Melero explica que «el president del Gipuzkoa [Nacho Núñez] opina que aconseguir que la federació aprovi els ascensos és factible, però també que el més complicat arribarà després, convèncer els divuit clubs de l'ACB que se'ls ha d'admetre». El fet que hi pogués haver quatre descensos l'any vinent, per als modestos com el Baxi, i l'augment de partits, per als grans, són els grans esculls. «Potser llavors caldria un nou format de competició, amb dos grups». Sigui com sigui, Valladolid i Gipuzkoa estan disposats a presentar batalla.