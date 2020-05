El berguedà Joan Prat deixa de ser entrenador del primer equip del Berga

El tècnic berguedà Joan Prat no dirigirà el primer equip del Berga la propera temporada. D'aquesta manera posa punt i final a una etapa de cinc temporades plenes d'èxits, portant el club de la Quarta Catalana fins a l'actual Segona Catalana. En un escrit de comiat, Joan Prat dona les gràcies públicament a tothom relacionat amb el Berga pel tracte rebut: «ha estat un honor entrenar durant cinc temporades unes plantilles de gran qualitat esportiva però sobretot humana. Marxo sabent que s'ha acabat un cicle amb l'objectiu que m'havia proposat acomplert». Per la seva part, el club ha expressat que «tota bonica història té el seu final i amb gran tristesa però, a la vegada, amb emoció recordem el viatge junts. Els camins entre el club i el de l'entrenador del primer equip se separen. Estarem sempre agraïts i el recordarem com un dels tècnics més grans de tota la història del Berga»