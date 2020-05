Sanitat aprova el protocol del CSD d'entrenaments individuals

Les proves diagnòstiques per a la detecció de la Covid-19 en els clubs de les lligues professionals es podran efectuar «tal com està previst a l'ordre ministerial del 13 d'abril», durant la fase 0 de la des-escalada, segons va confirmar ahir el ministeri de Sanitat. D'aquesta manera, un cop s'especifiquin aquest protocols, els jugadors dels equips de futbol podran tornar als entrenaments dilluns sempre que ho facin de manera individualitzada i mantenint les distàncies.

Això significa que no hi haurà testos massius, però sí proves als jugadors. El sindicat de futbolistes AFE va valorar positivament la implementació d'aquestes proves però també va mostrar la seva preocupació per quan comencin els entrenaments grupals, d'aquí a unes setmanes, en una altra fase de la desescalada.