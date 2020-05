Ànim des de la Xina amb accent solsoní

David Jaray, solsoní de 35 anys, ha d'afrontar des de fa setmanes la feina que, en condicions normals, estaria fent a més de 9.000 quilòmetres de casa seva. És el director de projecte local de la Barça Academy de Qingdao, una ciutat de més de nou milions d'habitants situada a la costa del mar Groc, entre Pequín i Xangai i a mil quilòmetres de Wuhan, des d'on es va expandir la Covid-19. Amb la seva parella, va haver d'abandonar la Xina a final de gener i ara, tres mesos més tard, observa des de la distància com l'activitat hi arrenca lentament i sense saber encara quan hi podrà tornar.

Jaray controla les cinc acadèmies que el FC Barcelona té a la Xina des de Qingdao. Aquesta era la seva quarta temporada al país després d'haver estat un temps a Nova Delhi, a l'Índia. I des d'aquí ha pogut seguir com alguns dels nens i nenes que hi juguen a futbol han animat els petits aficionats del Barça amb dibuixos per tal de superar un pic de la pandèmia pel qual ells també van passar no fa gaire.



Enmig de les vacances

Jaray recorda que «estàvem de vacances entre semestres quan va esclatar tot. Estàvem de viatge al sud del país i ens van avisar que havíem de tornar a casa. Ho vam fer a través de Bangkok, sense ni passar per Qingdao».

Des de Solsona, per tant, ha anat seguint com han transcorregut les coses a una acadèmia que «encara no s'ha reobert. A la Xina ara es permet la pràctica d'esports als adults, però no als nens, ja que poden ser un focus d'infecció». L'acadèmia de Qingdao acull 250 nens i nenes d'entre 6 i 13 anys que ara, per tant, poden dedicar-se a fer allò que més els agrada.

Jaray explica que «a la Xina no hi ha competicions reglades com aquí de categories inferiors a infantils. Són una societat molt competitiva i quan els nens arriben als 13 anys han de decidir si es dediquen als estudis al cent per cent o aposten pel futbol, en cas que tinguin possibilitats». Llavors, els seus alumnes, que s'han estat entrenant durant anys «seguint l'estil i els valors que volem transmetre des del Barça», s'han de buscar un equip per continuar evolucionant.

A causa de l'aturada, Jaray explica que «estem en contacte diari amb els entrenadors d'allà i, parlant amb les pares, vam pensar que seria una bona idea que expressessin amb dibuixos l'anim cap als petits aficionats del Barça de casa nostra. En alguns hi ha referències a que cal lluitar per vèncer la malaltia. Ells ho saben bé».

Sembla que encara falta temps perquè el solsoní pugui tornar a Qingdao i, a més, quan ho faci «haurem de passar una quarantena de tres setmanes». Els dibuixos, però, han estat una bona manera d'apropar dues realitats que poden semblar tan allunyades.