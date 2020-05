La Cursa dels Batecs Solidaris es farà enguany el 10 de maig de forma virtual

«Que la Covid no aturi la teva solidaritat». Amb aquest lema, els organitzadors dels Batecs Solidaris han decidit transformar la cursa en un esdeveniment virtual a les xarxes amb la finalitat d'aconseguir finançament per lluitar contra els efectes del coronavirus, de de les seves organitzacions.

Així, Ampans i la Fundació Convent de Santa Clara, amb el suport de CaixaBank i la Fundació La Caixa, esperen el suport dels més de 600 corredors de cada edició i ampliar-lo a més persones.

La Cursa dels Batecs Solidaris manté la data prevista del 10 de maig i en lloc del parc de l'Agulla aquesta setena edició se celebrarà a l'interior dels pisos, en patis, terrasses, balcons o carrers (ara que ja es podrà fer esport).

La prova tenia previstos dos recorreguts de 10 km i 5 km corrent, i 5 km caminant. Ara però, arran del confinament, no es podrà fer en els termes previstos i abans de suspendre-la els organitzadors han decidit transformar-la en virtual. Han obert un enllaç d'inscripcions a la web www.batecssolidaris.cat. El preu recomanat és de 10 euros que aniran repartits íntegrament a les dues organitzacions, però les donacions són voluntàries. A canvi es rebrà un número de dorsal mitjançant correu electrònic que es podran imprimir a casa, encara que tothom podrà córrer amb dorsal o sense, i pujar vídeos i fotos a les xarxes socials que testimoniïn la seva participació amb el hashtag # BatecsSolidarisConfinats.

Ampans destinarà els diners recaptats a la compra de material de protecció davant del coronavirus per a les 400 persones que viuen confinades a les llars i residències de l'entitat. La Fundació Convent de Santa Clara destinarà la recaptació al suport a famílies damnificades per la Covid-19, garantint menjar i sostre. Com en altres edicions, CaixaBank i la Fundació La Caixa es compromet a doblar en euros cada donació.