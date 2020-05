L'Igualada Femení HCP torna a l'elit quatre anys després

L'Igualada Femení HCP és nou equip de l'OK Lliga femenina. La Federació Espanyola de Patinatge va donar ahir per finalitzades totes les competicions que organitzava, a causa de la impossibilitat de completar-les durant l'estiu, i ha confirmat les posicions tal com estaven en el moment de l'aturada, a més de confirmar les resolucions de les federacions territorials. Fa dues setmanes, la federació catalana va dictaminar el final de la lliga de Nacional quan l'Igualada FHCP era segon, darrere del filial del Voltregà. En no poder pujar les osonenques, ho fan les igualadines.

Així, l'OK Lliga femenina s'amplia a setze equips, ja que a més d'Igualada també pujarà un altre equip de les competicions gallega, asturiana o madrilenya i no hi ha descensos des de l'elit. El president del club igualadí, Jordi Besa, va explicar a Regió7 que «estem molt contents per haver tornat a la competició que vam deixar fa quatre anys. És el lloc on l'hoquei femení igualadí mereix ser, ja que sempre hem aportat jugadores als triomfs de les diferents seleccions».

Besa explica que «aquest equip té poc a veure amb el que va baixar fa quatre anys». Sota la direcció de Maria Fernández Pulgui, l'equip va estar a punt d'ascendir l'any passat i ho ha aconseguit ara, amb una base local que s'intentarà consolidar a la màxima categoria. Besa reconeix que «encara no sabem com serà el format de competició de l'any que ve, amb setze equips, si dos grups o totes contra totes, però desitgem que hi hagi continuïtat en aquest grup de jugadores que desitjava tant aquest ascens».



Maria Díez, campiona

La resolució de la federació estatal ha significat que el Manlleu, on juga la igualadina Maria Díez, és el campió, fent bons els resultats de la primera volta. Díez ha explicat a aquest diari que «ens hauria agradat guanyar els títols a la pista però no ha pogut ser. De fet, la Copa de la Reina i la d'Europa no les hem ni jugat». Pel que fa a la lliga, «la federació espanyola ha decidit donar la classificació per acabada amb el resultat de la primera volta, així que som campiones».

En l'OK Lliga masculina, s'han imposat les tesis dels equips liderats pel Reus i l'Igualada Rigat i no s'ha acabat la competició el juliol, com es pretenia fer. Així, el Barça torna a ser campió de lliga, ja que es comptabilitza el resultat existent en el moment de l'aturada, quan només faltava una jornada per al final més els play-off. Els igualadins, per tant, acaben setens i tornaran a jugar competició europea l'any vinent. No hi ha cap descens, per tant el Vic i el Lloret es queden a l'OK Lliga, i pugen els líders dels dos grups de l'OK Lliga Plata, el Vendrell i el Mataró. També hi haurà lliga de setze l'any que ve.

Tal com va decidir la federació catalana fa quinze dies, l'aturada de les competicions suposa dos ascensos més per als equips de casa nostra en categories inferiors. El Capellades ascendeix a l'OK Lliga Plata masculina i el Montbui ho fa a Primera Catalana, també de nois.