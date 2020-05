Pedro Sánchez no es mulla sobre quan tindrà lloc la tornada de la lliga

El president del Govern estatal, Pedro Sánchez, va indicar ahir, sobre la tornada de La Lliga de futbol, que «evidentment» es veurà «abans per televisió que no pas en els estadis», tot i que no va voler avançar quan passaria.

Sánchez va recordar que «soc més de bàsquet, però evidentment esperem que sigui aviat. Seran les lligues i les federacions les que ho hagin de decidir. Nosaltres ja hem començat a permetre els entrenaments individuals dels esports d'equip i esperem que sigui com mé aviat millor».

Dies enrere, La Lliga i la federació espanyola ja van pactar com havia de ser aquesta tornada, malgrat que ningú no s'atreveix a dir encara quan es farà efectiva. S'especula amb la segona quinzena del mes de juny.



Positius a Alemanya

D'altra banda, la lliga alemanya, que semblava que podria arrencar abans ja que els jugadors ja fa força dies que s'entrenen en grups no gaire nombrosos, pot fer un pas enrere després que s'hagin comptabilitzat tres positius de Covid-19 al Colònia. El club no n'ha fet pública les identitats, però el diari Bild apunta que són un membre de l'equip tècnic i dos futbolistes.

Tot i aquest fet, i que han hagut de ser posats en quarantena, el Colònia i la resta d'equips han continuat entrenant-se.