Piscines amb més clor, cadascú pel seu carrer i sense cursets

Dins l'univers dels gimnasos, les zones amb aigua, bàsicament les piscines, són un planeta a part. Les darreres setmanes s'ha estat parlant que el virus no es transmet pel mitjà aquàtic i aquesta és una versió que ratifica Albert Canal, del Nat's. «Sembla que el clor desinfecta, perquè un dels seus ingredients és el lleixiu, i per això es recomana posar-n'hi més a la piscina». La versió la ratifica Lluís Serracarbassa, del Cube, que explica que l'aplicació del clor «es mesura en una unitat anomenada PPM. Habitualment és a 1,5 i ara ens diuen que millor apujar-la a 2, que significa màxima desinfecció». Això sí, «exigirem als usuaris que portin ulleres, una mesura que fins ara no era obligatòria, per evitar problemes als ulls».



Menys trànsit simultani

Com recorda Canal, «en aquestes instal·lacions es parla d'una persona per carril», una situació que pot ser més problemàtica a les piscines municipals, sobretot a l'interior, molt gran i, per tant, fins ara amb molta capacitat d'uns clients que s'hi podien acumular en més nombre ja que hi havia més espai.

En el cas del Nat's «no som un club de natació, i per tant el problema en aquest sentit és relatiu, però sí que disposem d'una piscina que es pot destapar a l'estiu i s'entén que no hi podrem permetre els nens, ni els cursets que s'hi feien. El distanciament social en aquests dos casos no existeix i no estarà permès» que s'utilitzin per oci. Canal recorda «el cas del juny de l'any passat, quan hi va haver la gran onada de calor i tots els pobles van haver d'obrir les piscines per a la població. Si es repeteix, el govern s'haurà de mullar i potser ho permetrà».

Joan Flotats, d'Aigües de Manresa, per la seva banda, també recorda que «quan es neda en una piscina, ni que sigui per carrers separats, també hi ha menys de dos metres», i Canal parla de «quan s'arriba a la paret i es respira i s'expulsa aire». Molta casuística i molt poc temps per resoldre-la.