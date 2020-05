Controvèrsia pel títol per al Barça, les Copes i els ascensos d'hoquei

Tal com informava ahir Regió7, la Federació Espanyola de Patinatge va emetre un comunicat dissabte en què donava per finalitzades les competicions que organitza. Després d'aquesta decisió, atorgava els títols de campions al Barça, en categoria masculina, i al Manlleu, en la femenina, determinava que no hi hagués descensos i ampliava les dues grans competicions per a la temporada que ve, amb ascensos de les categories inferiors sense que haguessin acabat. També determinava les noves dates per a les Copes, masculina i femenina, que s'havien de fer el març a la Corunya.

Aquestes decisions han creat controvèrsies des de diferents bandes i crítiques a les xarxes socials de diferents actors, que no entenen algunes d'aquestes decisions, sobretot la referida a la concessió dels campionats, ja que per a aquesta temporada hi havia previstos play-off per al títol, tant en homes com en dones.



El campionat del Barça

Així, el fet de concedir el títol de l'Ok Lliga al Barça va merèixer ahir un comunicat de premsa de part del Deportivo Liceo, el segon classificat, que advocava per la disputa, quan fos possible, d'una fase final.

Així, el conjunt gallec, a part de felicitar esportivament els blaugrana, recorda que es va mostrar «sempre partidari de finalitzar la competició si les condicions sanitàries ho permetien, entre juny i juliol si les autoritats sanitàries ho permetien». Recorda que l'associació de clubs volia negociar la fórmula amb la federació, tot i que alguns clubs, com el Reus i l'Igualada, i l'Associació de Jugadors, s'hi oposaven.

El Liceo recorda que havia admès que no hi hauria descensos, «perquè cap equip no se sentís perjudicat», però considera que caldria haver jugat «una final amb dos o quatre equips, sempre atenent els criteris de salut, perquè no es perjudicaria cap altre club i es beneficiaria l'hoquei nacional». Per això se sent l'«únic» damnificat d'una determinació que «pot condicionar el sistema de competició de la temporada que ve», ja que es creixerà de catorze a setze equips.



Incongruències

També a través de les xarxes es va manifestar el capità de l'Igualada Rigat, Ton Baliu, que es preguntava «on és la lògica de donar per campió al més regular quan es va idear una lliga amb play-off justament per eliminar aquesta regularitat i que fos més emocionant».

Baliu també es queixava que es mantingui la Copa de la Corunya entre els dies 17 i 20 de setembre i afirmava que «tampoc no entenc la lògica de voler jugar sí o sí una Copa del Rei a la Corunya, al setembre, amb equips totalment diferents [en la seva composició] als que ens vam classificar. Quin interès hi ha a dar-rere?».