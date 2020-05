Esport7 i Judo Moià fan un seminari amb professors d'arreu de Catalunya

ARXIU PARTICULAR

El judo a det amb sel seminari d'Esport7 i Judo Moià ARXIU PARTICULAR

Esport7 i Judo Moià organitzen demà dimarts, a les 8 de la tarda, un seminari on line de judo amb professors de tot Catalunya, amb la idea de parlar sobre com s'està afrontant el treball amb els alumnes aquests dies de confinament i també de quin serà el futur en els clubs per posar en comú diferents treballs fets fins ara.

El seminari anirà a càrrec dels professors del Centre de Tecnificació de judo del Bages i el Moianès, Maurici Casasayas Botines, David Roca, Maurici Casasayas Soler , conjuntament amb el psicòleg Pere Alastrué. El títol del seminari és 'Com afrontem el confinament en les diferents edats i grups que tenim al club?'.