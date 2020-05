La Bundesliga detecta deu positius per coronavirus en la primera onada de test

La Lliga Alemanya de Futbol (DFL), que agrupa els 36 clubs de la dues màximes categories de el futbol alemany, ha registrat un total de deu positius per coronavirus a la primera onada de test, realitzada entre tots això equips per avaluar la possible represa de la Bundesliga.

Segons va explicar la DFL en un comunicat, en aquesta primera onada ha realitzat un total de 1.724 proves a futbolistes i treballadors dels clubs com tècnics, metges o fisioterapeutes.

"S'han identificat deu casos d'infecció, s'ha informat a les autoritats sanitàries i s'han pres les mesures adequades, com l'aïllament de les persones infectades, que han portat a terme directament els clubs d'acord amb els requisits de les autoritats sanitàries locals ", va explicar l'organisme.

Després de localitzar i aïllar aquesta desena d'infectats, la Bundesliga realitzarà aquesta setmana una segona onada de test, que tindrà la missió afegida de reduir la probabilitat de resultats 'falsos negatius' i el resultat també anunciarà la DFL.

"Les proves realitzades en els últims dies han servit per proporcionar seguretat addicional i protegir els jugadors de la millor manera possible contra la infecció. En les properes setmanes i mesos se seguiran implementant les mesures acordades en la vida quotidiana de club, així com en l'esfera privada. en cas de resultats positius, la decisió sobre les mesures a prendre recau en les autoritats sanitàries locals ", va recordar la competició.