L'Ajuntament de Manresa fa obres de millora al parquet del pavelló del Pujolet

L'Ajuntament de Manresa ha començat les obres de millora del parquet del pavelló del Pujolet, aprofitant que aquests dies no hi ha activitat esportiva i amb l'objectiu de posar la instal·lació a punt per l'inici de la nova temporada. L'actuació té un cost total de 28.331,73 € i l'està realitzant l'empresa manresana Via Global Flooring.

Aquest treballs, que es preveu que durin unes 3 setmanes, consisteixen en el poliment de tota la superfície del parquet del pavelló, tornar a envernissar-lo i pintar les línies de joc de la pista (futbol sala, camp d'hoquei i els cercles de patinatge).

Actualment en aquesta instal·lació esportiva hi realitzen la seva activitat el Club Manresa futbol sala, el Club Patí Manresa i el Club Patinatge Manresa.