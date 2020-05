El Baxi Manresa anuncia que no renovarà Román Montañez com a director esportiu

El Baxi Manresa va anunciar anit que no renovarà el contracte del seu director esportiu, el santjoanenc Román Montañez, que ha cobert tres temporades en el càrrec, des de la seva retirada, l'estiu del 2017. En una curta nota, el club manresà explica que «ha decidit no prolongar el contracte de Román Montañez com a director esportiu del Baxi Manresa. El santjoanenc acaba així una etapa que començava el juny del 2017».

Montañez va assumir el càrrec després de la seva retirada com a jugador i la seva primera feina va ser crear una plantilla per poder tornar a l'ACB després del descens. El bagenc ha saldat la seva primera experiència als despatxos amb un ascens des de la LEB Or i dues salvacions a l'ACB. En la primera temporada a la lliga Endesa, a més, el Baxi va entrar als play-off. Aquesta campanya, atípica a causa de la crisi del coronavirus, el conjunt manresà ha estat irregular per molts contratemps en forma de lesions. Tot i així, el Baxi ha acabat en una meritòria tretzena posició després de lluitar també en competició europea. Per una posició, i més concretament pel bàsquet-average general, els de Pedro Martínez no s'han classificat per a una hipotètica fase final que jugaran els dotze primers de la lliga regular en el moment de la suspensió de la lliga per l'estat d'alarma decretat pel Govern estatal el mes de març.

El Bàsquet Manresa, que presideix Josep Sàez, vol «agrair públicament la feina feta per Román Montañez, i li desitja molta sort d'ara en endavant, tant personalment com professionalment».

Com dèiem, Román Montañez va penjar les vambes, com ell mateix va expressar, el maig del 2017 com a jugador del club manresà, on s'havia iniciat als 12 anys. Entremig, una llarga trajectòria per clubs de màxim nivell com el Valladolid, el Bilbao, el Girona, l'Andorra i el Fuenlabrada. La seva trajectòria com a jugador, que es va allargar fins als 38 anys, també va ser reconeguda al seu poble en la Nit de l'Esportista de Sant Joan de Vilatorrada el novembre del 2017. També va tenir el seu protagonisme a la Nit de l'Esportista de Manresa, en rebre el premi Bages Manel Estiarte el mateix 2017, en quest cas el mes de juny, poc després del seu anunci de retirada.