L'Igualada ja té assegurada la permanència a Tercera Divisió de forma oficial

La Federació Espanyola de futbol (RFEF) ha fet saber, a través d'un comunicat que no hi haurà descensos en les categories estatals no professionals, és a dir, a Segona B i Tercera Divisió. Gràcies a això (ja ho havia proposat fa unes setmanes), l'Igualada, que era penúltim classificat en el moment de la suspensió de les lligues per la crisi del coronavirus podrà gaudir una temporada més de la categoria que es va guanyar l'estiu passat. Cal recordar que el Manresa, que també juga a Tercera Divisió, va quedar en desena posició. La RFEF també ha determinat que hi haurà play-off d'ascens tant a Segona B com a Tercera Divisió. De cara a la temporada 2021/22 es crearà una nova divisió amb dos grups entre el que és ara la Segona Divisió i la Segona B.