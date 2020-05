El porter Courtois no trobaria bé declarar campió el FC Barcelona

El porter belga del Reial Madrid, Thibaut Courtois, creu que no s'hauria de declarar campió de la lliga espanyola el FC Barcelona, líder en la classificació, perquè només avantatja per dos punts els blancs, que han estat millors en els enfrontaments directes.

«Si aturen definitivament la competició, i el Barça és campió, no em semblaria completament correcte. A Barcelona els semblaria lògic, però jo no ho crec. A la fi, van jugar contra nosaltres i van perdre», va declarar el porter en una entrevista al programa Sporza de la radiotelevisió pública flamenca VRT.

Courtois va subratllar que el Reial Madrid, amb 56 punts, està demostrant que és «millor equip». que el Barcelona, líder amb 58, tot i que els blancs vagin «dos punts darrere». Els de Zinedine Zidane es van imposar als de Quique Setién per 2-0 l'1 de març, després d'haver empatat 0-0 a la primera volta i només dues jornades abans que a la 28 se suspengués la lliga per la propagació del coronavirus.

«Crec que has de ser campió basant-te en tots els partits. No pots parar 11 partits abans que acabi la temporada. O l'acabem tota o no l'acabem, però sense declarar campió», va dir l'internacional belga. «A Anglaterra encara podria comprendre que declarin campió el Liverpool, perquè tenen un avantatge de 25 punts. Però què fas amb els ascensos i amb els descensos? I amb els diners de la televisió? Tot té un paper important ara. És difícil», va afegir. Preguntat per la Lliga de Campions, on el Reial Madrid hauria de remuntar un 1-2 contra el Manchester si vol avançar als quarts de final, Courtois va dir que té confiança a aconseguir una victòria a l'Etihad Stadium, malgrat l'avantatge que va aconseguir el City de Pep Guardiola en la seva visita a l'estadi blanc, on va imposar-se per 1 a 2.