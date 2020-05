Quique Setién: «Ens agradaria acabar el campionat de lliga i guanyar-lo jugant els partits»

L'entrenador del Barcelona, Quique Setién, ha reconegut que el seu desig és que es puguin reprendre les competicions, sempre que es compleixin les mesures sanitàries pertinents, per a poder aixecar els trofeus jugant tots els partits pendents.

"No m'agradaria guanyar el campionat d'aquesta manera. És de sentit comú que si voleu parar que la classificació quedi com està, però la realitat és que a tots ens agradaria acabar el campionat i guanyar-lo jugant tots els partits, igual que la 'Champions'", ha afirmat Setién en una vídeo-entrevista per al canal oficial del club.

L'entrenador blaugrana, que ha protagonitzat una tertúlia amb la resta del cos tècnic del primer equip, ha recordat que, tot i que desitja "tornar a la normalitat" com més aviat possible, el que ha de prevaler són les garanties sanitàries i de seguretat per evitar possibles rebots en el nombre de contagiats per la Covid-19.

Durant el confinament, Setién i els seus companys han estat preparant tot el treball tècnic per al reinici de les competicions i la petita pretemporada en què treballaran "moltes coses que no s'han pogut aplicar en tot aquest temps".

"Tenim clar que quan tornem a tots els equips els passarà el mateix. No hi ha avantatge ni res d'on treure partit, això ens ha canviat la vida a tots. La nostra forma de pensar i enfocar les coses", ha comentat el càntabre.

Davant aquesta pretemporada inusual, Setién ha alertat sobre totes les incògnites que no es podran resoldre fins que rebin instruccions per part de les autoritats sanitàries, ja que les mesures de distanciament social poden afectar a exercicis tan bàsics com els rondos, que requereixen contacte físic, o el visionat conjunt de partits, que ja no es podria desenvolupar a la sala que utilitzaven fins ara.

"Anirem adaptant-nos a les circumstàncies i al que puguem fer i segur que trobarem el camí", ha assegurat Setién.

Pel que fa a l'estat de la plantilla, l'entrenador ha comentat que el que més el preocupa és l'aspecte anímic i psicològic, i no el físic, ja que els jugadors han dut a terme entrenaments diaris.

"No tots som iguals, a cadascú li ha pogut afectar aquesta aturada d'una manera diferent. Per a alguns haurà estat un petit descans i altres ho hauran passat malament perquè estar tancat a casa suposa una càrrega psicològica important si no estàs habituat a això", ha reconegut.

Pel que fa a com està anant la campanya fins ara, Quique Setién la ha valorat de manera "molt bona", tot i l'aturada obligada per la crisi sanitària internacional.

"Ens ha faltat continuïtat en algunes coses, però a nivell general de molts dels conceptes i de resultats estem bastant satisfets, perquè moltes coses que ens hem plantejat les hem vist al camp", ha conclòs