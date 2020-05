El Calaf aposta per Víctor Vera en el lloc d'Oriol Hontangas

ARXIU PARTICULAR

Víctor Vera, nou tècnic del Calafa ARXIU PARTICULAR

Si fa uns dies va ser el Berga el que va anunciar canvi d'entrenador, Pep Torres en el lloc de Joan Prat, tambí hi ha canvi a la banqueta del Calaf. El tècnic Oriol Hontangas deixa el seu lloc a un altre manresà, Víctor Vera, que aquesta temporada ha acabat (fins a la crisi del coronavirus) al juvenil B del Manresa. Amb Hontangas també deixa el conjunt anoienc, el seu ajudant, Lluís Cebolla. En el cas de Vera, tindrà el suport, com a segon entrenador, de Víctor Casado.

La junta del Calaf ha volgut agrair la feina feta pel tàdem Hontangas-Cebolla, que va aconseguir l'ascens a Segona Catalana fa dues temporades i la permanència aquesta. Ara, el club calafí treballa per mantenir el bloc de jugadors d'aquests darrers anys.