La Cursa dels Batecs Solidaris viurà diumenge la setena edició en una versió confinada

«Que la Covid no aturi la nostra solidaritat». Amb aquest lema, els organitzadors dels Batecs Solidaris, Ampans i Fundació Convent de Santa Clara han decidit transformar la cursa habitual cada any als voltants del Parc de l'Agulla, en un esdeveniment virtual a les xarxes socials, amb la finalitat d'aconseguir finançament per lluitar contra els efectes del coronavirus, de de les seves organitzacions.

Així, Ampans i la Fundació Convent de Santa Clara, amb el suport de CaixaBank i la Fundació La Caixa, esperen el suport dels més de 600 corredors de cada edició i ampliar-lo a més persones. En aquests moments, el nombre d'inscrits supera els 400, entre ells la corredora de muntanya Núria Picas o la campiona special olympics, la santvicentina Amaia Valentín.

La Cursa dels Batecs Solidaris manté la data prevista del 10 de maig i aquesta setena edició se celebrarà a l'interior dels pisos, en patis, terrasses, balcons o carrers (ara que ja es podrà fer esport).

La prova tenia previstos dos recorreguts de 10 km i 5 km corrent, i 5 km caminant. Ara però, arran del confinament, no es podrà fer en els termes previstos i abans de suspendre-la els organitzadors han decidit transformar-la en virtual. Han obert un enllaç d'inscripcions a la web www.batecssolidaris.cat. El preu recomanat és de 10 euros que aniran repartits íntegrament a les dues organitzacions, però les donacions són voluntàries. A canvi es rebrà un número de dorsal mitjançant correu electrònic que es podran imprimir a casa, encara que tothom podrà córrer amb dorsal o sense, i pujar vídeos i fotos a les xarxes socials que testimoniïn la seva participació amb el hashtag # BatecsSolidarisConfinats.

Ampans destinarà els diners recaptats a la compra de material de protecció davant del coronavirus per a les 400 persones que viuen confinades a les llars i residències de l'entitat. El seu director, Toni Espinalt, ha comentat que «aquesta crisi del coronavirus està essent un repte important per Ampans, sobretot en el sentit de vetllar per la salut de més de 400 persones que tenim al nostre càrrec i donant servei a distància a 1.000 més. Hem hagut d'adaptar-nos i hem palmat el gran equip de professionals que tenim, compromesos amb les persones i amb l'entitat. També agraïm la resposta de la ciutat pel seu suport material, tenint en compte, també que algunes de les nostres activitats comercials s'han hagut d'aturar i altres les hem pogut mantenir. Hem hagut d'invertir millers d'euros en protecció i adaptació d'hospitals de campanya que sortosament no hem hagut d'utilitzar. Sigui com sigui esperem que d'aquesta crisi n'haguem après alguna cosa, almenys la solidaritat. Per això necessitem l'ajud de tothom».

La Fundació Convent de Santa Clara destinarà la recaptació al suport a famílies damnificades per la Covid-19, garantint menjar i sostre. Sor Lucia Caram ha dit que «aquesta edició dels Batecs Solidaris l'hem de fer confinats. En el nostre cas, volem donar suport a les famílies necessitades arran de la crisi de la Covid-19. En tot cas, que la teva solidaritat no s'aturi i apuntat».

Com en altres edicions, CaixaBank i la Fundació La Caixa es compromet a doblar en euros cada donació.