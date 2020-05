«Em preocupa que els clubs tinguin una fugida d'esportistes de la base per motius econòmics»

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Toni Massegú, viu un final de temporada inesperat, esportivament parlant, per la crisi del coronavirus, com passa en la resta dels àmbits. En la seva parcel·la esportiva, tot ha estat suspès, les instal·lacions municipals estan tancades, els clubs estan del tot inactius, i tot això amb un futur incert.



Com està vivint aquests dies?

Doncs la veritat és que amb una certa preocupació. Les instal·lacions esportives municipals estan tancades, els clubs estan parats i tots els esdeveniments previstos s'han suspès, també la Volta a Catalunya, que havia de complir l'edició 100 el març. Les competicions han estat suspeses i per tant les entitats no tenen ingressos, encara que també és cert que no tenen les mateixes despeses.

Què és el que més preocupa?

En el meu cas, la celebració dels campus esportius a l'estiu que organitzen les entitats. S'ha de tenir en compte que per a molts clubs serveixen de captació de nous esportistes i, a nivell econòmic, per completar la temporada. Que no es poguessin fer seria una de les pitjors situacions possibles per a moltes famílies treballadores, i més aquest any, que els nens, en principi, no podran anar amb els avis. A hores d'ara les estades no estan suspeses, però no depèn d'aquesta regidoria que es puguin fer o no. Seria una llàstima la seva suspensió perquè és un servei als pares. També em preocupa, i molt, que els clubs tinguin una fugida d'esportistes de la base la propera temporada per temes econòmics de les famílies que han vist retallats, en general, els seus ingressos. Aquest és un tema que m'amoïna molt. En aquest sentit, divendres farem una reunió virtual amb totes les entitats esportives de la ciutat per tal d'escoltar-les, saber quines són les seves necessitats i veure com les podem ajudar.

Creu que l'apartat econòmic afectarà l'esport de casa nostra?

Segurament. Totes les entitats hauran d'abaixar el llistó. En l'àmbit de l'esponsorització hauran de mirar de conservar els suports que ja tenen perquè buscar nous patrocinis pot costar molt.

Quin paper tindrà l'Ajuntament en aquest aspecte?

Ens estem plantejant mesures a través d'ajuts i de beques. Hem de trobar mecanismes que siguin àgils per evitar la marxa d'esportistes. Hem de ser un pneumàtic absolutament puntual per a les entitats. A banda de les línies de subvencions de cada any, mirarem d'obrir-ne una altra, tot i que encara no tenim clar el seu abast. Considerem que fer esport és imprescindible. Estar en un club aporta valors com la disciplina, l'ordre, el fet de cuidar-te per afavorir la salut, etc.

Des d'aquesta setmana, els professionals de l'esport ja poder entrenar-se, encara que individualment. A Manresa només afecta els jugadors del Baxi.

La majoria de jugadors del Baxi han marxat i no està previst que n'hi hagi algun que vulgui entrenar-se. En cas que ho vulguin fer s'obrirà la instal·lació si hi ha tots els permisos.

Pensa que la propera temporada s'iniciarà amb normalitat?

Crec que amb una certa normalitat pel que fa als entrenaments potser sí, sobretot de cara al setembre, encara que ara mateix no sabem quina serà la situació en aquell moment. A nivell de competició, no veig tan clar que es pugui començar amb públic. En tot cas ens haurem d'anar adaptant a les circumstàncies de cada moment. La desinfecció a les instal·lacions serà feina nostra, però els clubs hauran d'assumir la seguretat dels seus esportistes adaptant-se a les normatives que es posin, que en algun cas també pot incloure algun tipus de neteja. Tot plegat estem parlant d'un context molt diferent del que coneixem i que costa d'imaginar, tot i que segur que ens hi adaptarem.

Parlant de clubs en concret, el CE Manresa ha d'engegar un procés electoral.

Sí, i pel que tinc entès, la gestora el vol tirar endavant tan aviat com sigui possible. Aquests darrers mesos, l'evolució econòmica ha estat favorable i, pel que tinc entès, el deute amb els àrbitres, el que va provocar la suspensió de molts partits de la base fa unes setmanes, s'està eixugant segons els terminis previstos, malgrat que per culpa de la crisi del coronavirus no s'ha pogut cobrar les quotes de futbol base d'aquests dar-rers mesos. És una bona notícia que bona part de la gestora hagi anunciat que presentarà una candidatura. El que toca és intentar aconseguir una major professionalitat en el club, encara que moltes de les tasques es facin sota el paraigua del voluntariat.

I el Bàsquet Manresa?

Per a ells ja fa uns dies que ha acabat la temporada. La gestió econòmica és molt bona; a veure quins són els números finals d'aquesta campanya tan atípica. Confiança absoluta en l'executiva del club encapçalada pel seu president, Josep Sàez, a l'hora de quadrar els comptes i planificar la campanya següent. Si alguna cosa han demostrat durant aquests anys i en aquest temps de crisi és seriositat, sensibilitat i rigor. De cara al futur i a nivell d'espònsors, és una incertesa però cal tenir confiança en l'empresa Baxi, que és molt rigorosa en tot el que fa. Confio que Baxi estigui un any més al costat del Bàsquet Manresa. A la lliga Endesa ja veurem si s'acabarà fent res més enguany. El Baxi va estar d'acord en un play-off de dotze equips i quedar fora per poc. Si ells van optar per això, jo no puc fer res més que estar al seu costat.

El Manresa FS va anunciar la seva renúncia al play-off d'ascens a Segona Divisió.

He estat en contacte amb el seu president, Pere Joan Pusó, i certament aquesta ha estat la seva decisió. En el nostre cas, hem aprofitat la inactivitat al pavelló del Pujolet per arranjar-ne el parquet, una reivindicació de fa anys del futbol sala. La veritat és que ja acumulàvem uns deu anys sense un manteniment amb cara i ulls. S'havia de fer a l'agost però ho hem pogut avançar aprofitant l'aturada. L'obra durarà tres setmanes i és a càrrec de l'empresa manresana Via Global Flooring.

Hi ha instal·lacions com l'Ateneu les Bases o les Piscines Municipals amb les quals l'Ajuntament té un lligam directe.

Pel que fa als aspectes merament econòmics, se n'ha de parlar. Quant a l'arrencada després del desconfinament, això ho han de decidir les respectives direccions, tenint en compte, pel que sembla, que hi haurà d'haver restriccions de capacitat i una total seguretat per als usuaris.

Aquest mes de març passat, Manresa havia d'acollir el final d'una de les etapes de la Volta a Catalunya, en la seva edició 100. Això queda per a l'any que ve?

La Volta a Catalunya s'ha ajornat definitivament fins al març del 2021. La voluntat de l'Ajuntament és poder-hi ser presents l'any vinent, que se seguirà fent l'edició 100. Cal tenir en compte que Manresa és la ciutat que més vegades ha rebut un final d'etapa, després de Barcelona.