L'Igualada anuncia el fitxatge del migcampista Bernat Benito, que prové del Manresa

Després de fer-se oficial la seva permanència a Tercera Divisió, l'Igualada ha anunciat el seu primer reforç per la propera temporada. Es tracta del migcampista del Manresa Bernat Benito. Aquest jugador de Santa Margarida de Montbui, un dels referents del conjunt blanc-i-vermell al mig del camp les darreres temporades torna al conjunt igualadí, tot i que en el seu passat esportiu també hi figura el San mauro. Amb els manresans, com a fites més destacades, va aconseguir l'ascens la temporada passada a Tercera Divisió i enguany, la permanència de forma folgada.