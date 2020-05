El Barça, amb Leo Messi al capdavant, fa el primer entrenament post confinament

Leo Messi ja ha donat per finalitzada la seva primera jornada de treball a la Ciutat Esportiva en aquesta nova etapa de post confinament. El davanter argentí va abandonar les instal·lacions de Sant Joan Despí després d'una hora i mitja de treball en el terreny de joc. I ho ha fet tal i com ha arribat, és a dir, amb l'equipació d'entrenament, sense passar per la dutxa i els vestidors. Al costat de Leo Messi, els primers a donar per finalitzada aquesta primera jornada de treball han estat Luis Suárez, que segueix amb la seva recuperació, i Arturo Vidal.

Leo Messi, a l'igual que la resta de companys del primer equip del Barcelona, ha arribat aquest matí a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva en el seu vehicle i amb l'equipació d'entrenaments. Els jugadors han estat dividits de tal manera que els futbolistes tinguessin prou espai per realitzar la seva activitat i es mantingués la distància de seguretat obligada per les autoritats sanitarias.Els jugadors han utilizat per a això el Camp Tito Vilanova, el camp 2 i al camp 3 dividits en grups de dos i tres futbolistes.

Un cop acabat el treball, gairebé una hora i mitja després de l'entrada, Leo Messi, a l'igual que els seus companys, ha abandonat la Ciutat Esportiva en el seu vehicle propi, amb l'equipació d'entrenaments, però també amb uns plàstics en els seients. Una manera d'evitar també possibles contagis.