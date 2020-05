Francesc Linares repetirà una temporada més com a tècnic de l'Igualada Rigat

L'Igualada Rigat ja treballa en l'equip de la temporada 2020-2021 i la primera confirmació és la del tècnic, Francesc Linares, que seguirà un any més a la banqueta arlequinada. La propera campanya serà la segona de Linares com a entrenador igualadí, després que l'entrenador arribés a l'estiu del 2019 firmant per un sol curs.

La primera temporada de Francesc Linares al capdavant de d'Igualada Rigat ha estat marcada per dos moments claus: l'inici meteòric de l'equip, fins i tot arribant a ser líder de l'OK Lliga i a ocupar posicions de Champions; i l'aturada i e la competició per la pandèmia mundial del coronavirus,i que com es va saber fa pocs dies, ha portat a la Federació Espanyola de patinatge a donar per acabada l'OK Lliga, deixant l'Igualada Rigat en una setena posició que dona accés a places europees Precisament, en la competició continental Europa Cup Ring, l'Igualada tampoc no ha pogut completar la competició degut a la crisi de la Covid-19, quedant pendent el partit de tornada a Les Comes davant el Barcelos portuguès; a l'anada el resultat havia estat de 6 a 4 pels locals.

La junta directiva s'ha mostrat molt satisfeta amb el joc, el rendiment i els resultats de Linares al capdavant de la banqueta arlequinada, motiu pel qual s'ha agilitzat la seva renovació perquè lideri el projecte 2020-2021.