Mascaretes i guants, la «nova normalitat» dels usuaris de gimnasos

Els gimnasos espanyols, un sector en alça abans del confinament, preparen la seva reactivació després de dos mesos d'atur obligat per la crisi de la Covid-19 per afrontar la seva "nova normalitat" particular, en la qual guants i mascaretes seran tan necessaris com ho eren tovalloles i refrigeris fins ara.

Pel que fa a les seves infraestructures, els clubs de 'fitness', centres caracteritzats per la seva alta concentració de clients, hauran d'adoptar nous protocols de seguretat.

Tal com expliquen a EFE responsables de la cadena de gimnasos DiR, amb una cinquantena de centres i més de 100.000 socis, l'entrada de clients serà molt més estricta en la reobertura, amb limitacions obligades d'aforament d'entre "el 30% i el 50% "i la desaparició dels vestidors, les dutxes i fonts deixaran d'estar operatives i serviran únicament per "guardar objectes personals".

Pel que fa a l'experiència de l'usuari, el distanciament social de metre i mig, la desinfecció de mans i l'ús de mascaretes i guants serà d'obligat compliment.

"Jo l'únic canvi que notaré és que portaré guants i una mascareta. És un escenari una mica rocambolesc, perquè mai t'has vist en aquesta situació", ha explicat a EFE Manu Soto, entrenador personal a la cadena Duet fit de Barcelona.

El Manuel, que treballa des de 2018 a la capital catalana gràcies a l'acord que manté la seva empresa, Ensa Sport, amb la cadena Viva Gym, propietària de Duet fit, assegura que, més enllà de l'atípic distanciament social, els usuaris de gimnàs no notaran grans canvis en el seu dia a dia.

"Tot dependrà del client. Jo he fet un tempteig amb els meus i tots estan desitjant tornar al gimnàs. Només un o dos m'han dit que no els faria res treballar a l'aire lliure per la por i les mesures de seguretat", ha comentat l'entrenador.

Viva Gym, líder en el sector a nivell peninsular amb 49 gimnasos a Espanya i 43 a Portugal, encara està ultimant els seus protocols de seguretat, tot i que les mesures a adoptar estaran basades en torns d'accés.

"Per al control d'aforament, es farà una mena de llista perquè els usuaris apuntin els seus horaris. Es controlarà tot perquè sigui el més coherent possible", ha afegit el Manuel.

Sobre la possible realització de test a entrenadors i clients, el sevillà ha assegurat que, al menys de moment, l'empresa es limitarà a preses de temperatura i tasques de desinfecció intensives.

Malgrat els esforços per posar facilitats a l'usuari, les perspectives de futur dels principals operadors de gimnasos a Espanya, el negoci creixia a un ritme mitjà del 7,4% en el primer trimestre del l'any, no són positives.

Segons recull l'últim estudi elaborat pel portal especialitzat en economia esportiva 'Palco23', el 64,2% dels grans grups que gestionen centres de 'fitness' creu que els usuaris trigaran més de sis mesos a recuperar la confiança per acudir a centres amb normalitat.

El Manuel, per altra banda, s'ha mostrat més optimista amb la tornada a la feina, al considerar que el 'boom' dels entrenaments a casa durant les primeres setmanes de confinament "ha baixat molt" i que la gent està "desmotivada amb ganes d'anar al gimnàs".

"Hi ha persones amb recel pels espais tancats o la higiene, però crec que la tornada serà bona perquè la gent vol tornar a la normalitat i troba a faltar l'entrenament que feien al gimnasos", ha sentenciat l'entrenador personal.