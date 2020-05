De patinar a jugar a hoquei en un tres i no res arxiu particular

Queralt del Águila (segona a la la fila de dalt per la dreta) va iniciar-se al Club Patí Manresa. Explica que «vaig anar a la pista de la Font dels Capellans amb la intenció d'aprendre a patinar com a extraescolar de l'escola, però em vam ficar al grup d'hoquei patins, un esport que jo ni coneixia. Em va agradar molt i ja no ho he deixat. Amb el CP Manresa ha quedat una molt bona relació i els ajudo en tot el que puc». Del Águila ha estudiat aquest curs segon de batxillerat al Pius i el proper té la intenció d'iniciar una carrera.