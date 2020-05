Queralt del Águila: de les arrels del Club Patí Manresa a l'OK Lliga amb l'Igualada

Queralt del Águila tenia 7 anys quan va començar a patinar. Un extraescolar de patinatge de l'escola l'Espill, que gestionava el Club Patí Manresa, la va portar a la pista poliesportiva de la Font dels Capellans. Ara, deu anys després, aquesta jove jugadora ha arribat a l'elit. El seu equip, l'Igualada Femení Hoquei Club Patins (també hi ha tingut participació la santvicentina Maria Bonet), va rebre dissabte la notícia del seu ascens a l'OK Lliga . La Federació Espanyola de patinatge li ha donat la plaça com a segon classificat a la Nacional Catalana (i és que el líder de la categoria, el Voltregà B, no pot pujar). La competició no s'ha pogut acabar per la crisi del coronavirus; faltava un partit de la lliga regular i la fase d'ascens, que les igualadines s'han estalviat.



D'aquesta manera, Queralt del Águila es pot convertir, la propera temporada, en la primera esportista de Manresa que militi a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Ella ha mostrat la satisfacció per l'ascens: «Estic molt contenta després que l'equip ha fet una molt bona temporada. Sí que és cert que ens hauria agradat pujar jugant a la pista, completant el campionat, però les circumstàncies han fet que hagi estat d'aquesta manera. A la lliga regular ens quedava només jugar precisament davant el Voltregà B, amb qui havíem perdut de només un gol a la primera volta; després hauríem hagut d'afrontar la fase final». La manresana admet que l'equip «a principi de temporada es trobava entre els favorits per optar a l'ascens. S'havien fet noves incorporacions però també teníem clar que ens hauríem de posar les piles».



L'Igualada Femení Hoquei Club Patins va ser proposat per la Federació Catalana de patinatge com a aspirant a l'ascens però el conjunt igualadí va haver d'esperar unes setmanes per ser ratificat per la Federació Espanyola: «Sí, ha estat un temps d'impàs fins que dissabte ens van comunicar el nostre ascens». Respecte a la possibilitat de ser, el proper curs, la primera jugadora de Manresa que provi l'OK Lliga, Del Águila admet que «és un orgull per a mi. Encara no n'hem parlat amb el club, però en teoria em quedaré a Igualada, on estic molt de gust».



Després de jugar en totes les categories del CP Manresa, en la majoria de casos en equips mixtos (nois i noies), i també en el conjunt sènior femení que va assolir l'ascens de Segona a Primera Catalana, va venir l'Igualada Femení Hoquei Club Patins: «Va ser l'estiu de fa dos anys. Vaig participar en un campus que es feia a Igualada. Poc després em van trucar i em van oferir fitxar. La veritat és que em va costar molt decidir-me perquè jo estava molt bé al CP Manresa; al final vaig entendre que era fer un pas important esportivament parlant. A Primera Catalana més o menys destacava; a Igualada m'he d'esmerçar molt més».



Del seu joc, la mateixa Del Águila comenta que «pel que em diuen soc una jugadora d'equip, amb visió de joc i generosa amb les companyes».



En cas de confirmar-se la seva continuïtat a l'Igualada Femení Hoquei Club Patins, Del Águila tindrà com a entrenador Toni Aranda, que s'ha fet oficial en el lloc de Maria Fernández Pulgui .