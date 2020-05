Tres equips del Catalònia-Joviat van participar al català online per equips

Tres equips del Catalònia-Joviat van prendre part al 1r Campionat de Catalunya d'escacs per equips de clubs online. El Catalònia-Joviat va presentar catorze integrants, dels quals només quatre eren de categoria sènior i la resta de categories de promoció: dos sub-8, dos sub-10, quatre sub-12, un sub-14 i un sub-16. L'equip A, format per Joan Ramon Menac, Ildefons Hernández, Dan Clotet, Jordi Teixidó i Hugo Uber, partia de la 33a posició del rànquing i va finalitzar 39è, malgrat aconseguir 13 dels 28 matx disputats, xifra només superada per 12 dels equips participants. Els manresans es van imposar a l'Amposta C, Tres Peons A, Sant Boi i Ateneu Colón D. Dan Clotet, amb 17 punts en 28 partides disputades, va ser el màxim anotador de l'equip, seguit d'Ildefons Hernández amb 11,5 punts en 24 partides, i sobretot cal destacar el bon paper del sub-10 Hugo Uber, amb 10 punts en 28 partides obtinguts contra rivals de més edat. Joan Ramon Menac (9,5/20) i Jordi Teixidó (3/12) van completar l'equip.

El Catalònia-Joviat B va finalitzar 58è (sortia 57è del rànquing). Va aconseguir imposar-se en els enfrontaments contra el Vila-seca i el Catalònia-Joviat C. Cal destacar els 17 punts en 28 partides anotats pel sub-10 Oriol Nájar i els 9,5 de 28 del sub-16 Manuel Abizanda. Els altres dos components eren Gerard Espinoza (7,5/28) i Carlos Torres (5/28).

La tercera esquadra manresana era la més jove de les tres i, malgrat que no va aconseguir guanyar cap dels matxs que va disputar, sí que va millorar la 64a posició del rànquing inicial, en finalitzar en el lloc 60. El més destacat de l'equip va ser Guillem Torres, que va anotar 8,5 punts en 20 partides, seguit d'Edgar Vázquez (5/20), Pol Torres (1,5/16), Eudald Solé (1/24) i un joveníssim Nil Carné (0/16), que juga en categoria sub-6.