Abel Arisa continua a la banqueta del Joanenc

El Joanenc ha renovat Abel Arisa (segon per la dreta) com a entrenador del primer equip de Segona Catalana i també els seus ajudants. El tècnic de Moià va assumir la direcció de l'equip el febrer rellevant a Marc Viladrich, que va deixar el càrrec per motius personals; Arisa era l'assistent de Viladrich. Fins a l'aturada per la crisi del coronavirus, Abel Arisa havia obtingut tres victòries i dues derrotes. Els propers dies s'anunciaran renovacions i incorporacions.