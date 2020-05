El futbol amateur està expectant per veure com es resolen els ascensos i descensos

La Pirinaica té coll avall que pujarà a Segona Catalana per compensacions ARXIU PARTICULAR

Un cop donades per acabades les competicions amateurs i de base, la Federació Catalana de futbol (FCF) té pendent la decisió de com resoldre els campionats. Pot considerar nul·les les lligues, establir ascensos i descensos segons les classificacions a l'hora de la suspensió dels partits per la crisi del coronavirus (o més improbable després de la primera volta) o considerar una tercera via, que podria tenir més acceptació, premiar per pujar de categoria però a la vegada que no baixi ningú.



De la determinació definitiva de la FCF n'estan pendents molts clubs tant de futbol com de futbol sala, també de la Catalunya Central. Hi ha, però, el cas de la Pirinaica que per compensacions (la Tercera Divisió tindrà dos subgrups amb, almenys, 22 equips en total) ja tindria els dos peus a Segona Catalana encara que la FCF de moment no ho ha oficialitzat.



Deixant, doncs, les categories estatals no professionals (Segona B i Tercera que depenen de la RFEF), amb la permanència del Manresa i l'Igualada, a la resta de categories catalanes sèniors i de futbol base hi ha incertesa. En el cas que s'anul·lin les lligues, en la campanya següent, tothom mantindria la categoria actual i no hi hauria cap moviment. Si l'opció és premiar amb ascensos i castigar amb descensos segons el pla de competició, malgrat no haver-se jugat tot el campionat, els moviment ja són més importants.



Tenint en compte les classificacions a l'hora de decretar-se l'estat d'alarma, a Primera Catalana, el Martorell, cinquè per la cua (baixaria el pitjor cinquè), estaria virtualment salvat, ja que a l'altra grup, l'1, el Mollet, quart equip per baix (aquí va ser retirat el Reus B), té menys puntuació que els martorellencs. S'ha de dir, però, que en algun moment també s'hauran de tenir en compte en totes aquestes categories els possibles ascensos i descensos compensats des de Segona Divisió B.



A Segona Catalana, l'afectació directa és per a tres conjunts de casa nostra. Per pujar, el Solsona, com a segon classificat del grup 5, tindria dret a la promoció d'ascens a Primera Catalana. En aquest cas, si s'atorguen ascensos podrien pujar els millors segons classificats dels sis grups d'aquesta categoria, entre aquests el conjunt solsoní (té més punts que cap altre subcampió), el que seria un fet històric per al club de la capital del Solsonès. Al grup 3 de Segona Catalana, el San Mauro, és cuer i per tant només se salvaria si s'anul·len els campionats o bé no hi ha descensos (malgrat hi hagi ascensos). En una situació semblant es troba el Sallent, antepenúltim classificat i per tant en posició de descens al grup 4. Els sallentins confien en la permanència amb una decisió federativa que els afavoreixi.

Ascens de la Pirinaica i l'Avià?



A Tercera Catalana, en el grup 7,la Pirinaica i l'Avià estan empatats de punts (62) amb l'average favorable als manresans., que pujarien com a primer i els berguedans ho farien per ser el millor segon de tots els grups. En aquest mateix grup, a la part de baix, el Santpedor i el Fruitosenc són els dos últims i ocupen posició de baixar a Quarta Catalana. En el grup 12, l'Òdena és segon i dels més ben puntuats de la categoria (53) i també podria tenir l'ascens a l'abast; per la seva banda, l'Anoia és dissetè i ocupa posició de descens. En el grup 14, els urgellencs de l'Organyà esperen pujar com a líders que són.



A Quarta Catalana, són líders, i per tant amb dret d'ascendir, el Berga B (grup 1), la Pirinaica B (grup 2), el Moià (grup 4), i l'Esparreguera (grup 7). Són segons, en espera d'esdeveniments, l'Alt Berguedà, l'Estació de Sallent i el Vilanova del Camí.



Quant al futbol femení, l'Igualada està salvat a la Primera Divisió estatal (ha acabat setè): a Primera Catalana, al grup 1, els equips d'aquí van acabar en posicions delicades a la classificació: Solsona (12è), Martorell (13è), Gimnàstic (14è) i Sallent (15è).