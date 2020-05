Josep Ribera: «L'organització del Torneig Obradors m'ha enriquit molt personalment»

Josep Ribera ha estat l'ànima els darrers anys del Torneig Obradors de futbol base; una organització que cada any assumeix el CE Puig-reig tot i que enguany, en la novena edició, s'ha hagut de cancel·lar pel coronavirus. Ara deixa el torneig i la junta del club.



L'edició d'aquest maig havia de ser la darrera com a director del torneig i membre de la junta directiva.

Respecte a la cancel·lació, ha estat una llàstima, sobretot per als jugadors, que són els autèntics protagonistes. Tant l'organització com la junta del CE Puig-reig teníem tots molta il·lusió, amb novetats previstes; les dates d'enguany, 1, 2 i 3 de maig, per tant, tres dies seguits ens donava molt joc. A títol personal l'organització aquests anys ha estat molt enriquidora a tots els nivells, i una satisfacció molt gran d'haver-ho compartit amb tantes i tantes persones.

Amb quins objectius va néixer aquest nou format del Torneig Obradors?

Va ser el 2012, i els objectius bàsics en van ser dos, el primer, esportiu, gaudir a casa dels millors equips del futbol base català i també d'equips no habituals en les nostres competicions; i el segon, econòmic; és un ingrés important per al pressupost del club.

Que té el torneig perquè sempre sigui un èxit i els grans clubs hi siguin presents?

De portes endins hi ha una organització i una col·laboració de persones extraordinàries que volen que tothom qui vingui es trobi a gust i marxi content, sigui participant, acompanyant o aficionat. En l'àmbit esportiu hem aconseguit sempre un bon equilibri, malgrat les diferències de nivell entre equips, hem sigut rigorosos organitzant, amb la logística, amb la gestió de vestuaris, amb els horaris i també hem fet protagonista al terreny de joc a l'equip que juga el partit. Des del primer moment hem tingut cura que tothom estigui confortable al camp, amb espai i lloc suficient per seure, són moltes les hores que hi passen; i també que el servei de bar, entrepans i dinars sigui molt àgil, de qualitat i generós sempre.

Són vuit edicions les celebrades, amb tres juntes diferents, no és fàcil mantenir i menys fer pujar el nivell durant tants anys.

Cert, el torneig ha crescut al màxim que pot respecte a les instal·lacions que tenim i al calendari de cada any; les dues últimes edicions s'ha disputat també a les seus de Gironella, Avià i Sant Jordi de Cercs. Té personalitat pròpia des del primer dia, tothom se'l fa seu, d'aquí que hagi tingut aquesta continuïtat. La col·laboració de les persones és el que el fa possible tal com és, sense elles i sense aquest esperit de pertinença personal no es podria fer.

Per als jugadors del CE Puig-reig, a part d'un gran esdeveniment en l'àmbit esportiu, també deu ser una bona una experiència quant a intercanvi?

Ha estat una oportunitat per convidar equips i allotjar els seus jugadors a casa de les famílies dels nostres, ha estat una experiència molt enriquidora i de la qual han sortit grans amistats que perduren. Al CF Vallgorguina, el FC Encamp (Andorra), el CF Rioja Alabesa (País Basc) i el P. Bruinese (Itàlia) els hem acollit i els hem tornat la visita. En l'edició del 2015 vàrem incloure al torneig un quadrangular femení amb les noies de l'AS Piscineseriva (Itàlia).

Un indicador del nivell del torneig, és el quadre de campions.

Doncs sí, els equips campions en les dues categories, aleví i benjamí, són tots de màxim nivell de futbol base; si ho fem per clubs, els campions, amb 7, FC Barcelona, amb 3, Gimnàstic de Manresa, amb 2, FC Girona, i amb 1, RCD Espanyol, Gimnàstic de Tarragona, UE Cornellà i FC Sant Cugat.

Quin futur té el torneig, hi haurà continuïtat?

Futur en té i continuïtat també, els objectius bàsics segueixen sent vàlids al meu entendre. El torneig té personalitat pròpia, i suposo que les persones que dirigiran el club l'adaptaran a nous criteris que el milloraran.

Com a membre també de la junta directiva del CE Puig-reig durant dotze anys i ara sortint, com queda el club?

Són molts anys, molt futbol, moltes persones, molts tornejos, molts viatges, moltes experiències i molta satisfacció d'haver contribuït i format part d'un projecte fonamentat amb el respecte i l'educació esportiva en un entorn positiu. Aquesta junta les hem vist de tots colors durant aquestes quatre temporades. Finalment però hem sigut capaços de tenir un projecte esportiu adequat i amb garanties per un municipi de 4 mil habitants en el futbol base, i formar una plantilla en el primer equip de nivell on gairebé tots els jugadors del poble hi juguen. Pressupostàriament, tanquem la temporada i mandat sense deixar cap deute. Respecte a la continuïtat aparentment no hi ha d'haver-hi problema per engegar la propera temporada amb gent nova que podrà fet els canvis que creguin oportú.