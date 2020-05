Un tractor amb molta classe

Avui fa nou anys que va morir Robert Traylor, un dels jugadors de l'NBA més reconeixibles de l'inici del segle XXI pel seu aspecte físic, que li va valer el sobrenom del Tractor. Darrere de la seva obesitat, amagava una gran qualitat que el va fer ser triat en el número 6 del draft de l'NBA pels Dallas Mavericks. La mateixa nit va entrar en una operació que va portar a Texas Dirk Nowitzki. Traylor va jugar en quatre equips durant sis temporades, però el 2005 va haver de ser operat a cor obert per corregir un problema a la bena aorta. Tot i això, va seguir jugant. Entre els seus equips posteriors hi va haver el Gestibérica Vigo de LEB Plata (a la foto). En el seu pelegrinatge va passar per Turquia i Itàlia, en categories menors, va provar de tornar a l'NBA, sense èxit, i va anar a parar a Puerto Rico. Els problemes al cor li van costar la vida als 34 anys. Va ser trobat a la seva habitació d'Isla Verde, a prop de la ciutat de Bayamón, on jugava.