Esport7 i Judo Moià van tractar la situació actual del judo en un seminari

La temporada passada, el Centre de Tecnificació de judo del Bages i Moianès va organitzar el primer Seminari de Judo Infantil adreçat a professors i monitors de bàsicament de Catalunya. Malgrat que la segona edició, enguany, es va haver de suspendre. Des del primer moment del confinament, Esport-7 i Judo Moià van fer sessions d'entrenament tècnic i físic per a totes les edats i nivells, van donar la possibilitat d'aprofitar la novetat per fer el segon Seminari de Judo Infantil i tractar els temes des d'aquesta nova perspectiva. Les ponències van estar a càrrec de David Roca, Maurici Casasayas Soler, Pere Alastrué i Maurici Casasayas Botines. El seminari va tractar de la visió general de la situació actual i econòmica als clubs, el plantejament inicial de treball amb els alumnes, com dividir els grups de feina, cap on evoluciona la relació i el treball amb els alumnes, entrenament amb psicòleg i taula rodona. Davant l'èxit se'n farà una segona sessió el dia 20 d'aquest mes de maig.