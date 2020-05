L'Igualada Rigat renova per a una temporada Roger Bars

Roger Bars ha renovat el seu contracte amb l'Igualada Rigat fins al juny de 2021. Així, el jugador de Vilanova del Camí continuarà un any més al primer equip igualadí. Bars, de només 21 anys, va debutar a l'OK Lliga amb els igualadins la temporada 2015-16 en edat juvenil. Des de llavors, s'ha mantingut de manera regular com un jugador de la primera plantilla i s'ha convertit en una peça important. El vilanoví va començar a patinar amb només dos anys a l'escola de les Escolàpies de l'Igualada i als 4 anys ja va passar a l'Igualada HC. Ha sumat diversos títols, com el de campió de Catalunya benjamí el 2010, subcampió català juvenil el 2016 i al mateix any i el de campió estatal.