Un pacient per professional, una de les pautes bàsiques en la reobertura dels centres en la fase actual de desescalada

Davant la progressiva represa de l'activitat, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha donat una sèrie de pautes per a les diferents fases de desescalada.

El col·legi recorda que es continua en una situació de pandèmia i que cal extremar les mesures de protecció per evitar el contagi. Recomana una reobertura esglaonada dels centres, amb els protocols i ús de les EPI que es requereix, programar els pacients per cita prèvia i amb prou temps entre un i altre. Per tant, els tractaments han de ser individualitzats, o sigui, un fisioterapeuta per pacient, sense sales d'espera pel tal que coincideixin el mínim de persones imprescindibles on es presta el servei de fisioteràpia.

En principi, només es poden atendre pacients del mateix municipi, exceptuant si al municipi no existeix servei de fisioteràpia. Cal respectar la separació de dos metres entre pacients en el cas que treballin dos o més fisioterapeutes amb la corresponent se-nyalització per indicar la distància. Cal instaurar una franja horària per atendre les persones d'edat avançada. Cal netejar com a mínim dos cops, una de les vegades, i obligatòriament al final del dia.

Els pacients no poden utilitzar el WC del centre excepte que sigui imprescindible. Si s'utilitza, cal netejar-lo immediatament després del seu ús, netejar sanitaris, aixetes i poms. La roba de treball s'ha de rentar diàriament amb cicles de rentat de 60°-90°.

En aquest moment no es permeten les teràpies grupals. Possiblement, a la fase 1 es podran fer en grups de 10 persones, mantenint els 2 metres de distància. Les mascaretes que portin els pacients no poden ser amb vàlvula i si en porta cal donar-n'hi una de quirúrgica. Un pacient que porti guants del carrer és com si no en portés. Ha de rentar-se les mans amb gel alcohòlic o treure-se'ls i rentar-se les mans. Els usuaris han d'evitar tocar superfícies i evitar venir acompanyat (amb l'excepció d'aquells casos imprescindibles). Cal prioritzar l'exercici terapèutic. Si es treballa al domicili del pacient, cal extremar encara més les mesures de seguretat.