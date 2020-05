Poc negoci amb el que paguen les mútues per un servei

Las limitacions dels fisioterapeutes a l'hora de treballar (un pacient per professional) topa amb el que estan pagant les mútues per cada servei. Als centres de rehabilitació no els surten els números, ja que han d'assumir les despeses que tenen (material de protecció, elèctrodes, llum, etc). Precisament, una de les claus del negoci era atendre més d'un pacient alhora.