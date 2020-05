El futbol sala català d'elit fixa la mirada al Bages amb l'ala Carlos Lavado

Carlos Lavado (Sant Joan de Vilatorrada, 22 anys) és una de les joves promeses del futbol sala bagenc. Als 17 anys ja va pujar al primer equip del Manresa FS, després de només una temporada al juvenil del club bagenc i tres en categories inferiors (una al prebenjamí i dos de cadet). «Tot el que he après és gràcies a aquest club, i sobretot a les 5 temporades al primer equip, amb gent com el Carles Corvo, qui havia jugat a Primera Divisió», afirma Lavado.



Però creu que ha arribat el moment de canviar d'aires i fer un pas més enllà en la seva carrera esportiva. Lavado ha acceptat una oferta per jugar la temporada vinent al filial de l'Indústries Santa Coloma. El club català és un dels millors del territori i el seu primer equip es troba a la màxima categoria del futbol sala estatal. Havia tingut oportunitat de marxar anys anteriors, però no ha estat fins ara que s'ha decidit. «Tot i que em venia de gust provar una nova experiència algun dia, estava estudiant enginyeria mecànica aquí a l'UPC i hauria estat molt difícil compaginar-ho tot en un altre equip que no fos el Manresa», reconeix el jugador santjoanenc. «Ara el més probable és que acabi el grau al juny i podré centrar-me a aprofitar una gran oportunitat per poder arribar a jugar a Primera Divisió algun dia», explica el ja exjugador del club bagenc.



La sortida del Manresa FS, tal com reconeix Lavado, ha estat cordial i no descarta tornar-hi a jugar algun dia si la nova experiència a l'Indústries no acaba funcionant. «Sempre soc a temps de tornar a un club al qual he estat tants anys i tan feliç», assegura.

Fitxar abans per tornar més tard



El comiat de Lavado amb el Manresa arriba en un moment excepcional a causa de la pandèmia de la Covid-19. Aquest fet ha provocat que la temporada hagi finalitzat abans i el traspàs a l'Indústries s'hagi accelerat. «Normalment els clubs contacten amb tu al mes de juny, com a molt aviat al maig. Ara, a l'abril ja teníem gairebé el fitxatge tancat», comenta.



Tot i la precipitació a l'hora d'incorporar jugadors, el futbol sala de Segona Divisió B, categoria en què jugarà el santjoanenc amb el filial de l'Indústries, no té encara una data de retorn establerta. «El més probable és que tornem al setembre. Però hem d'esperar que tot vagi bé aquests dies a escala nacional», diu.

Un projecte nou a l'Indústries



Tot i que l'Indústries Santa Coloma ha fet un bon any després d'aconseguir la salvació a Primera i donar la sorpresa a la Copa Catalunya, en guanyar el Barça, el filial ha fet una temporada per oblidar.



En la mateixa categoria que el Manresa FS, el filial del club català va acabar la temporada en zona de descens. Afortunadament per als colomencs, l'anul·lació del campionat per la pandèmia va certificar que cap equip perdria la categoria. Així doncs, l'Indústries té una oportunitat d'or per refer l'equip i millorar els registres d'aquest curs. Fins ara, el club ha fet oficial les baixes de fins a set jugadors, que seran substituïts per jugadors del juvenil i fitxatges com el del santjoanenc Lavado.



«Serà molt positiu per a mi trobar-me un equip renovat gairebé del tot, perquè sempre és més difícil el procés d'adaptació si arribes a un equip format i t'hi incorpores només tu», explica el jugador santjoanenc. Lavado assegura que ja ha parlat tant amb el que serà el seu tècnic la temporada vinent, al qual ja coneixia de la selecció catalana i ha apostat per ell, com amb l'entrenador del primer equip de l'Indústries, que li ha dit que poden arribar a comptar amb ell en cas de tenir bon rendiment al filial i haver-hi algun contratemps a l'equip absolut, bé sigui una lesió o una sanció. «Estic molt content perquè l'Indústries és una oportunitat molt bona per fer el salt a Primera i, a més, serà el més a prop que es pot de casa».