La bagenca guia els més joves al club on va créixer

? La jugadora santvicentina segueix vinculada a l'entitat on va començar, el CH Castellet. Actualment entrena els més joves de l'entitat per mostrar als petits els valors de l'hoquei patins. «Fa uns anys el CH Castellet va patir una petita davallada de jugadors, equips del planter i seguidors al municipi, però ara a poc a poc s'ha anat recuperant i esperem que la febre de l'hoquei augmenti», explica Aida Mas. La jugadora del CP Manlleu creu que és un bon moment per impulsar l'hoquei femení a Sant Vicenç de Castellet.