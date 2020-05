La santvicentina Aida Mas es prepara en confinament per consolidar-se a l?elit

En la seva primera temporada al Manlleu, i amb només 20 anys, la santvicentina Aida Mas ja ha guanyat l'OK Lliga femenina. Es va incorporar aquest curs al club osonenc, que havia aconseguit 4 subcampionats en els últims 5 anys i que, finalment, ha guanyat la lliga per primera vegada en la història del Club Patí Manlleu.



Una de les grans preocupacions per l'aturada de la temporada, a més de l'emergència sanitària actual, és la forma física en què es poden trobar en el seu retorn. Afortunadament per a Aida Mas, el Club Patí Manlleu els ha preparat unes sessions per fer treball físic cada dia. «Fem acomodament i treball muscular, d'una a dues hores», explica. «Ha estat una mica complicat adaptar-se a no preparar-se a la pista. Ja teníem una rutina que ens estava funcionant», afirma la jugadora.



I és que, tot i que segueix sent impossible viure de l'hoquei patins femení actualment, l'estructura d'equips com el Club Patí Manlleu és absolutament professional. «Seguim una dieta i una disciplina d'entrenament marcada pels nostres entrenadors per poder competir per tot», explica Aida Mas. A la santvicentina, que ha de compaginar l'hoquei amb els estudis, no li suposa cap inconvenient la disciplina. «Ens apassiona l'esport que practiquem i, per tant, sempre tenim temps suficient per dedicar-nos a tot», assegura. A més, la bagenca considera que l'hoquei català femení és, ara per ara, el de màxim nivell arreu del món. «Hi ha molta tradició i molts equips amb jugadores de qualitat, i això fomenta la competitivitat entre els clubs, que cada temporada volen créixer i superar-se a si mateixos».

El planter de Sant Vicenç



L'hoquei patins és un dels esports més importants a Sant Vicenç de Castellet. «Des de la creació de la pista d'hoquei al poble, es va començar a despertar un gran interès per aquest esport al municipi», recorda Aida Mas. L'equip del poble bagenc és el CH Castellet, que és on va començar a jugar l'actual campiona de l'OK Lliga. «Aquí a Sant Vicenç sempre hi ha hagut molta tradició d'anar a veure o el futbol o l'hoquei del poble. També és molt seguit el bàsquet», afegeix.



No només és un esport amb seguiment al poble, sinó que d'allà estan sortint grans jugadores durant els últims anys. Aida Mas només és una de les quatre jugadores del municipi que competeixen a l'OK Lliga femenina, la màxima categoria estatal de l'hoquei patins. Una de les santvicentines que es troben a la màxima categoria estatal és Sara Céspedes, amb el Vilasana. Les altres dues són Alba Ambrós i Paula Garcia, del CH Vilanova, amb les quals compartia vestidor fins a la temporada passada, quan va fitxar pel Manlleu.



Per a Aida Mas no ha estat gens difícil l'adaptació al club. «Més enllà dels resultats col·lectius, que han estat molt positius, estic satisfeta del meu nivell individual aquest any, vaig evolucionant de mica en mica». Pel que fa al vestidor, Aida Mas tampoc ha tingut cap problema a adaptar-se a les seves noves companyes d'equip. «Soc una persona que fa molt equip i que es preocupa molt perquè al vestidor hi hagi bon ambient. Em considero una bona companya», diu somrient.

Un equip en progressió



La situació actual a causa de la pandèmia per la Covid-19 no ha permès que s'hagi pogut acabar el campionat, però Mas està segura que l'haurien aconseguit. «La progressió estava sent molt positiva, ens hem entès molt bé amb l'entrenador i ens trobàvem en un bon moment», afirma la santvicentina. Mas considera que hauria estat molt més emocionant obtenir la victòria amb la lliga acabada. «Encara és més gratificant quan acabes guanyant el campionat jugant a la pista. A més, hi havia més competicions que també teníem opcions d'aconseguir», afegeix, referint-se a la Copa de la Reina i d'Europa.



El projecte del Club Patí Manlleu està en un moment àlgid, amb estabilitat a la zona alta de la classificació any rere any, però Aida Mas considera que han de tocar de peus a terra. «Tenim un projecte que pot funcionar molt bé, però l'hoquei és un esport en què pots estar al cim i caure en només una temporada de diferència si no s'és constant i se segueix treballant com s'ha fet fins ara», assegura la santvicentina.



Amb la temporada ja finalitzada, caldrà esperar que es confirmin dates per a la nova temporada de l'OK Lliga femenina i veure si el Club Patí Manlleu i Aida Mas tornen amb el nivell suficient per aconseguir per segon any consecutiu el triomf a la lliga.