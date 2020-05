Ferrari anuncia el fitxatge per dos anys del madrileny Carlos Sainz

L'escuderia Ferrari va anunciar ahir el fitxatge per als dos pròxims anys del pilot madrileny Carlos Sainz, que a partir de la temporada que ve, quan ocuparà la vacant deixada per Sebastian Vettel, tindrà com a company d'equip a l'equip monegasc Charles Leclerc.

«Estic molt content de pilotar per a l'escuderia Ferrari el 2021 i estic entusiasmat pel meu futur amb l'equip. Encara tinc un any important al davant amb McLaren Racing i tinc moltes ganes de tornar a competir amb ells enguany», ha assenyalat el madrileny. D'aquesta manera, Carlos Sainz es convertirà en el tercer espanyol de vestir el vermell de l'escuderia italiana després del pas de Fernando Alonso i d'Alfonso de Portazgo, que va protagonitzar un breu pas els anys 50. Després de militar a Toro Rosso, Renault i McLaren , Sainz arribarà el 2021 a un dels grans de la competició i per primera vegada en la seva car-rera estarà en posició de lluitar per victòries a la Fórmula 1.