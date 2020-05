El Consell Esportiu del Bages es mostra optimista que podrà fer les colònies esportives a l'estiu

Ja es treballa des de fa un mes en les colònies esportives d'estiu al Bages. Si no es diu el contrari des de les institucions estatals i nacionals, aquest any es podran seguir celebrant els casals d'estiu tot i la pandèmia de la Covid-19.

Evidentment, el Consell Esportiu del Bages, els ajuntaments i les entitats que hi participen estan treballant per poder-les organitzar d'una forma segura i amb poc risc de contagi. «Amb els ajuntaments estem parlant per poder comptar amb el màxim d'equipaments possible, per així poder tenir els nens en grups molt més reduïts, de màxim 10 persones», explica Ferran Tarazona, coordinador de monitoratge i casals d'estiu del Consell Esportiu del Bages. «La nostra previsió és tenir els mateixos nens i nenes que fins ara però amb la incorporació de més monitors del que és habitual cada estiu», afirma.

De totes maneres, Tarazona assegura que s'adaptaran a les mesures que vagin arribant des de les institucions i que, si acaba sent necessari, es farà una reducció del nombre de nens i nenes o, fins i tot, no fent-les, segons com evolucionés l'emergència sanitària actual. «Amb la crisi actual, en una setmana canvia tot», afegeix.

La importància dels monitors

Els monitors tindran un paper més clau que mai en aquesta nova adaptació de les colònies esportives del 2020. L'emergència sanitària actual obliga a fer grups més petits de nens i mantenir les distàncies de seguretat. Per tant, hauran de ser molt més creatius a l'hora de pensar en diferents jocs i activitats que garanteixin les distàncies de seguretat requerides.

«Afortunadament, tenim molts nois i noies joves que estan estudiant i que participaran com a monitors aquest any, així que no ens faltaran mans per dur-les a terme», assegura Tarazona. «Seran una part essencial per al bon funcionament dels casals d'estiu d'aquest any, i els agraïm ja d'avançat que hi participin si al final es poden fer», diu el coordinador de monitoratge i casals d'estiu del Consell Esportiu del Bages.

Pel que fa a les quotes que es paguen habitualment per apuntar els nens a les colònies esportives, Tarazona afirma que es mantindrà el mateix preu que fins ara. «És cert que les sortides en autocar, per exemple, no es podran fer, però aquests diners els invertirem en material i personal perquè es pugui garantir la seguretat de tothom que hi participi», afirma Tarazona.

«Crec que seria molt beneficiós per als nens i nenes poder fer les colònies esportives. Aquest any més que mai, després d'estar dos mesos en confinament. Esperem que sigui possible i puguin dur-se a terme, perquè un tercer mes a casa seria una mica dur per a ells», assegura Ferran Tarazona.

El coordinador de monitoratge i casals d'estiu de l'entitat bagenca també confirma que les colònies esportives d'estiu començaran «una mica més tard del seu inici habitual a mitjan juny».