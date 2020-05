L'entrenador de l'Artés subratlla el paper de l'afició en l'ascens a la lliga EBA

arxiu particular

L'entrenador del Club Bàsquet Artés, Jordi Estany, es va mostrar ahir moderadament content després de l'ascens de l'equip a la lliga EBA, quarta categoria del bàsquet estatal. «La sensació és d'alegria controlada. És cert que és una gran satisfacció aquest ascens, però ens hauria agradat poder-lo certificar a la pista en un altre moment», afirma el tècnic de l'Artés.

No obstant això, Estany reconeix que se sent molt orgullós de la fita, perquè es tracta «del treball, l'esforç i la feina ben feta de molts jugadors, entrenadors i directius durant molts anys». Però sobretot ha volgut remarcar el rol de l'afició. «L'afició de l'Artés es mereix aquesta alegria després de tants anys», assegura Estany.

El Club Bàsquet Artés es va convertir oficialment en equip de la lliga EBA, quart nivell del bàsquet estatal, després de l'acord al qual van arribar les federacions de basquetbol de Catalunya (FCBQ), Aragó (FAB) i les Illes Balears (FBIB), que van decidir donar per finalitzada la temporada 2019/20 al seu grup de la lliga EBA. Els tres subgrups de la lliga s'ampliaran a 12 equips, amb el vistiplau de la Federació Espanyola, després de certificar que no hi haurà descensos de categoria.

L'Artés liderava de forma clara la Copa Catalunya en el moment de l'aturada per la crisi de la Covid-19, en una temporada per emmarcar per part dels bagencs. «Estàvem tenint molts bons resultats i una gran ratxa a principi de temporada», explica Estany.

Pel que fa a la planificació de la temporada vinent, l'entrenador del club bagenc assegura que ja han fet «els primers passos» per preparar el següent curs, però que fins ara «hem anat amb peus de plom perquè no sabíem si acabaríem pujant o no a l'EBA», assegura Jordi Estany.

Una de les primeres decisions del club artesenc serà pensar en la plantilla i l'equip tècnic necessiten per afrontar la temporada vinent en una categoria superior.