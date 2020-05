La Bundesliga torna amb noves mesures de seguretat i sense públic a les graderies

Els jugadors no s'abracen per celebrar un gol, tots tenen la seva ampolla d'aigua personalitzada i s'evita donar-se la mà al principi del partit. Aquestes són algunes de les mesures, juntament amb la de jugar a porta tancada, amb les quals ahir es va reiniciar la Bundesliga alemanya, el primer gran campionat que ha tornat a començar després de l'ajornament de totes les competicions per la pandèmia del coronavirus.

La primera jornada va deixar una gran quantitat de novetats destacades, com una banqueta amb els jugadors separats complint les distàncies de seguretat i amb mascareta. Els fotògrafs i serveis de premsa es van haver de prendre la temperatura abans d'entrar als estadis. Aquestes mesures marquen el camí a seguir a la resta de competicions que es reiniciaran, com la Lliga Santander, que segurament començarà a mitjan juny o la Champions League, que es rumoreja que tornaria entre final de juliol i començament del mes d'agost.



Haaland, el protagonista al camp

Tot i que els partits i els jugadors no eren els protagonistes d'aquesta primera jornada atípica, un nom va destacar per damunt de la resta: Erling Braut Haaland. El jove jugador noruec del Borussia Dortmund va ser el jugador més destacat del derbi del Ruhr contra el Schalke 04 (4-0). Haaland, de 19 anys, va marcar el primer gol de la volta de la Bundesliga i va participar en un altre. També va ser important el portuguès Raphael Guerreiro, qui va marcar dos gols.

Un altre dels partits més destacats en aquest retorn era el del Leipzig, classificat per a quarts de final de la Lliga de Campions i que està lluitant amb el Dortmund i el Bayern de Munic per endur-se el campionat. No obstant això, ahir va tenir una primera ensopegada que li fa perdre opcions, després d'empatar a casa contra el Friburg (1-1). El davanter Poulsen va salvar la derrota del Leipzig.