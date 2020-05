El Cadí confia en el producte de proximitat

De fet, la base canària, que es recupera d'una greu lesió que es va fer a final de l'any passat, i l'ala-pivot gironina, podien haver executat aquesta primavera una clàusula de sortida després d'haver firmat l'estiu passat un contracte d'1+1 però han decidit seguir a la Seu. Peña tenia dues temporades garantides des que va arribar el curs passat del Sant Adrià. I també té contracte en vigor la madrilenya Marina Lizarazu. La base que va suplir durant alguns partits Díaz interessa molt l'Estudiantes, que segurament farà el salt, de nou, a la màxima categoria del basquetbol espanyol. Si fos el cas, el Sedis Bàsquet li obriria la porta perquè pogués tornar cap a Madrid.

Mirant a Europa

Amb la temporada acabada de forma burocràtica i no pas esportiva per culpa de la Covid-19, el Cadí la Seu va ser oficialment sisè. Això li dona accés, en el 90% de les possibilitats, a l'Eurocup. El club ja ha estat advertit per la FEB i, en conseqüència, ja s'han activat els suports per saber si pot comptar amb ells per poder repetir experiència europea. La confecció de l'equip és gairebé tan determinant com saber, primer, els diners disponibles. Bernat Canut, el tècnic renovat per un any, està satisfet de continuar, encara que estranyat amb tot plegat. «Finalitzar la temporada d'aquesta manera et deixa la sensació que no hem acabat la feina», diu. D'aquí que la vulgui acabar. O continuar, com a mínim.

El preparador urgellenc afirma que «ara el que m'il·lusiona més és la possibilitat de tornar a omplir el Palau i que equip i afició es puguin retrobar, perquè ara mateix això sembla complicat. Espero que puguem afrontar una temporada amb reptes plens d'il·lusió. Amb moltes ganes de tornar a gaudir amb la nostra afició els dissabtes al vespre, ja que això seria sinònim que tot aquest problema (el coronavirus) es va solucionant i que tornem a una relativa normalitat. Crec que els dos propers mesos seran determinants en molts sentits», manté Canut abans d'afegir que «estem preparant equip per a la temporada que ve. Moltes jugadores nacionals i una mica a l'expectativa de tot. Com tothom, suposo, i no només en l'àmbit de l'esport».



Cap estrangera repetirà

Amb Georgina Bahí, Yurena Díaz i Laura Peña assegurades, amb el dubte de si es mantindrà o no Maria Lizarazu, que no és una peça prioritària per al club, la tasca principal que s'està fent ara és intentar la renovació de dues exteriors altes: Ariadna Pujol i Irati Etxarri estarien en converses amb l'entitat de la Seu per continuar-hi un any més. Les converses anirien pel bon camí. També cal definir el rol de l'ala urgellenca Anna Palma. Encara no està clar què passarà amb ella, encara que és obvi que Sedis Bàsquet en vol seguir la progressió. Una renovació amb cessió posterior no seria una mala opció.

El que és segur és que cap de les quatre estrangeres que prou bon resultat, o molt bon resultat fins i tot en el cas de Tinara Moore, van donar la temporada formalment acabada fa una setmana no seguiran. De fet, en principi tampoc no continuarà Lucila Pascua. Però encara hi ha moltes peces del trencaclosques. L'esmentada Moore i la combo també americana Sydney Wise s'han revaluat tant que són inassumibles per al Cadí des del punt de vista econòmic. La serboportuguesa Jovana Nogic ja s'ha compromès amb un altre club, segurament també de la lliga espa-nyola, i la sueca Elin Gustavson no entra en els plans del club per al curs vinent. El producte de proximitat manarà de nou.