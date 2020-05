Els ciclistes amb llicència federativa es podran moure per la seva província

Els ciclistes federats podran, a partir de demà dilluns, fer activitat esportiva de forma individual respectant totes les mesures de distanciament social i d'higiene marcades, un màxim de 2 vegades al dia, entre les 6.00h i les 10.00h i entre les 20.00h i les 23.00h en municipis de més de 5.000 habitants, i entre les 6.00h i les 23.00h en municipis de menys de 5.000 habitants. El límit serà el de la província on es tingui la residència. L'acreditació seria la llicència federada de la temporada 2020, sigui del tipus que sigui (no inclou targetes bici).

Així ho ha comunicat la Federació Catalana de ciclisme en relació a la modificació de l'ordre SND/388/2020 del dia 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per la obertura al públic de determinats comerços o serveis i la obertura d'arxius, així com la pràctica de l'esport professional i federat, amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions a aquelles unitats territorials que segueixen en fase 0 i lògicament les que entren en fase 1, quedant de la següent manera:

"Els esportistes federats podran realitzar entrenaments de forma individual, en espais a l'aire lliure, dues vegades al dia, entre les 6:00 i les 10:00h i entre les 20:00 i les 23:00h hores i dins dels límits de la província en què hi tinguin la residència".

Per als no federats sent d'aplicació les mateixes mesures de l'Ordre SND/388/2020 del 3 de maig: limitació de fer esport de forma individual respectant totes les mesures de distanciament social i d'higiene marcades, un màxim de 1 vegada al dia, entre les 6.00h i les 10.00h i entre les 20.00h i les 23.00h en municipis de més de 5.000 habitants, i entre les 6.00h i les 23.00h en municipis de menys de 5.000 habitants. El límit serà el terme municipal on es tingui la residència.

En tot cas, la Federació Catalana de Ciclisme continua demanant sentit comú i responsabilitat davant la pràctica esportiva, minimitzant riscos i no allargant les sortides més del necessari, i complint escrupolosament les mesures decretades per les autoritats competents.