El Barça hauria arribat a un principi d'acord per fitxar Pjanic i De Sciglio

El Barça i la Juventus haurien arribat a un principi d'acord per un traspàs on es veurien involucrats jugadors d'ambdós clubs.

El diari Sport va avançar ahir que el conjunt blaugrana fitxaria el migcampista bosnià Miralem Pjanic i el lateral italià Mattia De Sciglio a canvi de 25 milions d'euros i l'arribada del blaugrana Nélson Semedo al conjunt italià.

Es tractaria d'un acord verbal després de moltes hores de negociació entre ambdós clubs. La voluntat tant del Barça com de la Juventus era poder fer un intercanvi d'aquestes característiques i sembla que finalment han pogut arribar a un acord.



El 'sí' definitiu depèn de Semedo

En aquests moments, el Barça ja tindria els contractes de Pjanic i De Sciglio fets i, per tant, la paraula definitiva la té ara Semedo. El portuguès es troba ara mateix negociant amb la Juventus per tancar el traspàs. Segons explica Sport, les seves fonts afirmen que Semedo té la voluntat de sortir del Barça i el seu agent, el conegut Jorge Mendes, ja té les bases del que serà el contracte de Semedo.

El lateral portuguès té un valor de mercat de 50 milions i el Barça ho aprofitarà per incloure'l dins l'operació que farà arribar Pjanic i De Sciglio. Els 25 milions que s'estalvia l'entitat blaugrana en l'operació els vol aprofitar per pagar una part del gran traspàs que s'ha fixat el Barça per a aquest estiu, el davanter argentí Lautaro Martínez, actualment a l'Inter.

Ara, Pjanic té 30 anys i De Sciglio, 27. El bosnià és una peça fonamental al mig del camp de la Juventus, tot i que ja es troba en la fase final de la seva carrera. D'altra banda, l'italià ha tingut una temporada complicada, amb diverses lesions que han fet que no hagi pogut jugar gaires partits. Barça i Juventus també han acordat que els jugadors s'intercanviaran quan començi la nova temporada, sigui quan sigui.