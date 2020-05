El FC Barcelona ja entrena amb grups de deu jugadors

El primer equip del FC Barcelona ha començat aquest dilluns a entrenar en grups de fins a 10 jugadors, tal com marca la fase 3 de protocol de tornada als entrenaments de LaLliga. Com és habitual, el primer grup de jugadors ha començat cap a les 9.30 hores la sessió d'entrenament al camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. En aquest primer grup han intervingut Piqué, Sergio, Suárez, Messi, Jordi Alba, Sergi Roberto, Vidal, Ansu Fati, Riqui Puig i R. Araujo. Mentre que el segon grup ha estat format per N. Semedo, I. Rakitic, Arthur, Lenglet, Griezmann, Braithwaite, F. de Jong, Junior, Collado i Monchu. Per la seva banda, els porters han seguit entrenant de manera individual amb els preparadors de porters.

La sessió ha comptat amb els tradicionals rondos, jocs de posició i uns exercicis d'associació amb pilota entre els futbolistes, coincidint amb el primer dia d'entrenaments en grup. Demà dimarts, els jugadors tornaran a exercitar-se a partir de les 9.30 hores a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva Joan Gamper