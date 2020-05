Els esportistes amb llicència federativa es podran moure per tota la seva província

Els esportistes federats tindran més espai lliure per poder fer esport arxiu particular

Els esportistes que tinguin una llicència federativa podran començar a practicar esport per tota la seva província si estan a la fase 1. D'altra banda, els no federats podran seguir fent esport com fins ara, dins el terme municipal de la seva població. Els esportistes dels Centres d'Alt Rendiment també es beneficiaran d'aquesta nova mesura fins i tot si la seva regió es troba en la fase 0.

No obstant això, tot i ser federats, hauran de complir les franges horàries actuals (de 6 a 10 hores i de 20 a 23 hores) per poder practicar l'activitat esportiva per tota la província.

La Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física va exposar ahir al sector esportiu català les mesures que afecten el desenvolupament de la pràctica esportiva a partir d'avui, dilluns 18 de maig, en l'àmbit professional, d'alt nivell, alt rendiment i federat.

També es permet la pràctica de la pesca esportiva i recreativa i l'activitat cinegètica per a aquells territoris que es trobin en la fase 1 a partir d'avui. El desenvolupament d'aquestes pràctiques es pot fer dins els límits de la regió sanitària, segons el que estableix l'Ordre 399/2020 de 9 de maig.

Els esportistes d'alt rendiment català (ARC) s'equiparen als esportistes professionals i als d'alt nivell (DAN) pel que fa a les condicions en què poden exercir l'activitat marcades per les fases 0 i 1 per a aquests col·lectius, així que poden practicar esport per tota la província en les franges horàries corresponents per poder-ho fer.



Tornen els entrenaments en grup

D'altra banda, a partir d'avui tornen els entrenaments en grup (amb un màxim de 10 persones) que permetrà als equips de les lligues professionals començar a posar en marxa els entrenaments col·lectius de caràcter mitjà. No obstant això, hauran de mantenir les condicions de seguretat i higiene necessàries per evitar encara més la propagació de la Covid-19.

En els territoris que es mantenen en la fase 0 (Barcelona i l'Àrea Metropolitana), les instal·lacions esportives a l'aire lliure i els centres esportius coberts han de romandre tancats i, per tant, no s'hi podrà desenvolupar la pràctica esportiva de moment.

Els esportistes federats també tindran prioritat a la fase 2 a les piscines, on només podrà haver-hi un esportista per carrer.

A les platges, els esportistes federats ja poden practicar individualment i a partir de la futura fase 2 hauran de conviure amb qualsevol persona que vulgui practicar activitat física individual al mar. Per tant, estarà permès nedar al mar però respectant sempre la distància de seguretat de 2 metres entre esportistes.