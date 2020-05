Jordan Davis, exjugador del Baxi, fitxa pel Hapoel Tel Aviv

El Hapoel Tel Aviv ha anunciat el fitxatge de l'exjugador del Baxi Manresa Jordan Davis. L'escolta americà es va desvincular el novembre de l'any passat del club manresà, sobretot per motius burocràtics, concretament perl no poder disposar del passaport d'Azerbaidjan. Jordan va començar la temporada passada a Manresa abans de mudar-se al Rasta Vechta, on va fer un promig d'11.2 punt i 2.4 assistències a la Bundesliga alemanya.