'Les de l'hoquei' ajuda a fer un petit pas

La sèrie revelació de la temporada és Les de l'hoquei. Les audiències de la sèrie estan ara mateix vorejant les de l'última sèrie d'èxit de TV3, Merlí, però amb un focus principal molt diferent, en aquest cas un equip d'hoquei patins femení. L'aposta per un esport minoritari podia semblar arriscada, però la sèrie engloba altres conceptes molt comuns en l'adolescència que les jugadores reals d'hoquei troben que és la clau de l'èxit de la sèrie.

«Vaig començar a seguir-la perquè em va semblar interessant que es tractés l'hoquei en una sèrie», explica la jugadora manresana Queralt del Águila, qui actualment juga a l'Igualada. «A més, normalment a casa mirem les sèries de TV3 d'aquest estil, que els protagonistes són adolescents, com el cas de Merlí», afirma.

Tot i agradar-li la sèrie, Del Águila voldria que «l'hoquei hi tingués una mica més de protagonisme, penso que en global podrien mostrar-ne més. Però també entenc que se centri en la vida en general de les protagonistes, i tota difusió de l'hoquei femení és bona». La bagenca explica que un dels missatges que li agrada més de la sèrie és la reivindicació de l'esport femení. «No es tracta només d'ajudar l'hoquei femení, sinó que en l'esport en general necessitem anar-nos fent el nostre espai», afegeix.

D'altra banda, la portera igualadina Teresa Bernadas (CP Voltregà) explica que «porto la sèrie al dia i ens ha posat al mapa». «És una sort que hi hagi una sèrie que tracta l'hoquei femení, perquè ara quan explico que jugo a hoquei la gent s'interessa més que abans, ha estat una gran eina de visibilització per a totes nosaltres», assegura la dues vegades campiona del món d'hoquei patins.



La influència de la sèrie

Les de l'hoquei només té dues temporades i una, la de més èxit de fet, ha agafat enmig d'una pandèmia sanitària causada pel coronavirus, que ha fet que s'aturi tota activitat esportiva. Per tant, és complicat valorar de moment fins a quin punt influirà positivament la sèrie en un increment de noies i nois que vulguin començar a jugar a hoquei patins.

«Nosaltres a l'equip no hem notat, de moment, cap increment», assegura Del Águila. «És cert que quan s'anuncia algun campus amb cartells pel carrer sents alguna noia adolescent dir 'mira és el que juguen a la sèrie' o 'ostres, doncs algun dia m'agradaria provar-ho' i venen a provar-ho al campus, però no ho podem catalogar de gran increment ni de bon tros», diu la manresana.

La santvicentina Aida Mas, jugadora que tot just ahir va renovar pel Club Patí Manlleu, no pot assegurar que hi hagi hagut un increment de jugadores que vulguin jugar a hoquei, però sí que creu que s'ha notat un creixement d'interès general per l'esport en si. «A nosaltres, per exemple, ens ha anat molt bé pel que fa a patrocini, ja que el nostre espònsor actual, Magic Studio, es va començar a interessar més per l'hoquei gràcies a la sèrie», afirma.

Bernadas considera que sí que ha crescut l'interès general per l'esport. «Ha quedat demostrat des que la temporada passada es va retransmetre en directe per televisió el partit que definia el campionat. Com més gent veu una cosa, més opcions hi ha a que aquesta els hi agrada», explica.



El paper clau dels mitjans

Tot i que Les de l'hoquei ha estat un gran pas per al reconeixement de l'hoquei patins, les jugadores tenen clar que el paper clau perquè l'hoquei pugui deixar de ser un esport minoritari el tenen els mitjans de comunicació. «És imprescindible la seva difusió. Si t'arriba una informació sobre un esport com l'hoquei d'una persona o d'un mitjà reconegut, sempre tindrà més influència entre nosaltres», assegura Mas.

«En cas contrari, acabaria sent un cercle tancat on seríem les de sempre sense noves incroporacions», considera la santvicentina. «És normal que no es pugui retransmetre sempre un partit en directe, perquè la quota de pantalla ara va molt cara, però si tenim l'opció de veure als telenotícies o llegir als diaris què esta passant a les lligues d'hoquei, generarem més interès tant per incrementar en jugadors com en aficionats», explica la portera. El fenomen de Les de l'hoquei és el primer petit pas de la visibilització de l'hoquei femení, però falta un llarg camí per recórrer. «Tant de bo en un futur tothom aprengui a patinar igual que aprèn a anar en bici», diu Queralt del Águila.