Ajornen fins a l'any que ve la tercera edició del Gran Premi Fundació Isidre Esteve

El Gran Premi Fundació Isidre Esteve (FIE), previst per al 30 de juliol al Circuit de Barcelona-Catalunya, ha anunciat l'ajornament de la tercera edició de l'esdeveniment solidari per 2021.

La directora de la Fundació Isidre Esteve, Lidia Guerrero, ha explicat que «a causa de les circumstàncies tan excepcionals d'incertesa, de dificultats empresarials i de primar la seguretat i la salut de les persones, creiem que el millor per a tots és anul·lar aquesta edició i ajudar en el que puguem per sortir el més aviat possible d'aquesta situació. L'objectiu de la Fundació Isidre Esteve és ajudar i tenir cura de les persones, i ara és moment de centrar les nostres energies en els nostres usuaris i en aquelles persones vulnerables que tenim al voltant».

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha estat escenari de les dues edicions ja celebrades de la gran festa solidària que reivindica l'esport inclusiu, amb la participació de centenars de persones i esportistes d'elit. El GP FIE aglutina la cursa de relleus, en handbike o bicicleta, activitats infantils, visites guiades i voltes solidàries amb vehicles per la pista, amb un sopar de gala amb actuacions a la recta principal de circuit com a colofó.

La Fundació Isidre Esteve és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física o mobilitat reduïda, utilitzant l'esport com a eina de motivació i superació. La FIE emplaça a tots els seus col·laboradors i participants a tornar a celebrar la festa de la solidaritat i integració en el traçat català el 2021.